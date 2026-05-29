Buurvrouw Esther redt eend van vos in dierenopvang Laren

Een vos viel een dierenopvang in Laren binnen en doodde een kip. Buurvrouw Esther joeg het roofdier weg met een slipper en redde zo eend Donald. De eigenaresse noemt haar een heldin. De opvang neemt nu maatregelen om vossen af te weren.

In Laren heeft een vos vroeg in de ochtend een dierenopvang binnen gedrongen en grote ontsteltenis veroorzaakt. Het roofdier, dat waarschijnlijk op zoek was naar voedsel, sprong over een bijna twee meter hoge muur en ging zich verschansen in de zogenaamde ziekenboeg, waar de kwetsbaarste dieren verblijven.

Daar viel het eerst een oude, bijna blinde kip aan, die de aanval niet overleefde. Vervolgens richtte de vos zijn aandacht op eend Donald, een witte eend die een beetwond opliep. Het geluid van de in paniek vluchtende dieren trok de aandacht van buurvrouw Esther. Zij ging onderzoeken wat er aan de hand was en zag de vos binnen lopen.

Zonder aarzelen schreeuwde ze het roofdier toe en gooide een slipper in zijn richting. Toen de vos niet aanstalten maakte zich terug te trekken en bleef loeren op de konijnen en kippen, betrad Esther de ziekenboeg. Pas dan vluchtte de vos het terrein af. Door haar snelle en dapper optreden bleef de rammelaar beperkt en werd eend Donald gered.

De eigenaresse van de opvang, Anne-Marie Le Buhan, is ongelofelijk dankbaar en prijst Esther als de heldin van de buurt. Ze vreest dat de situatie veel ernstiger had kunnen uitpakken als Esther niet had ingegrepen. Om toekomstige incidenten te voorkomen worden er nu maatregelen genomen. Het buitenhek van de dierenopvang zal 's avonds en 's nachts onder stroom worden gezet om vossen af te weren.

Ook worden er bordjes geplaatst die waarschuwen voor de elektriciteit. Het Goois Natuurreservaat beaamt dat vossen opportunistische jagers zijn, die altijd de makkelijkste prooi selecteren. De organisatie waarschuwt omwonenden met kippen en ander kleinvee om alert te zijn, vooral omdat deze vos vermoedelijk jongen heeft en dus actief op jacht is. Daarom zou hij mogelijk ook in andere tuinen kunnen toeslaan





