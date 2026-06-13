Buurtbewoners ruimen zelf begraafplaats op vanwege achterstallig onderhoud

Nabestaanden zijn het zat: de begraafplaats in Tilburg is vervallen. Een groep vrijwilligers, onder leiding van Nicole Damen, besluit zelf de handen uit de mouwen te steken, terwijl de parochie een renovatie plant.

De begraafplaats aan de Professor Lorentzstraat in Tilburg verkeert in een deplorabele staat. Bezoekers klagen al maanden over overwoekerde paden, uitpuilende vuilcontainers en wildgroei van onkruid.

Voor nabestaande Nicole Damen is de maat vol. Samen met andere vrijwilligers besluit ze de handen uit de mouwen te steken. Het lijkt hier wel een stortplaats, zegt ze terwijl ze wijst naar een container die overloopt van het afval. De foto's die ze maakt tonen een triest beeld: groencontainers die niet meer sluiten, graspollen die de paden onbegaanbaar maken en hardnekkig onkruid dat door het grind groeit.

Vroeger was alles picobello, nu huilt mijn hart elke keer als ik hier kom, vertelt Nicole. Ze bezoekt de begraafplaats regelmatig omdat er verschillende dierbaren liggen. Het doet pijn om de achteruitgang te zien. Eerder diende ze al meerdere klachten in bij Parochie De Goede Herder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Toen andere bezoekers ook hun ongenoegen uitten, besloot Nicole het heft in eigen handen te nemen. Je kunt blijven klagen, of je kunt zelf iets doen, motiveert ze haar actie. Ze plaatste een oproep op Facebook voor een opruimactie op zaterdagmiddag. Vijf mensen komen opdagen, maar Nicole hoopt op meer.

De vrijwilligers hebben schoffels, heggenscharen en vuilniszakken meegebracht. Ze willen vooral de paden vrijmaken en het grofvuil opruimen. Ondertussen hangt er aan de poort een brief van de parochie, waarin ze een renovatie aankondigen. Secretaris Ron Speentjes legt uit dat de problemen bekend zijn.

We hebben een plan van aanpak gemaakt om de begraafplaats te renoveren, zegt hij. Alle rechthebbenden hebben hierover een brief ontvangen. De renovatie omvat het verwijderen van onkruid, ruimen van verlaten graven en plaatsen van een nieuw hek. Dit moet binnen een jaar gebeuren.

Speentjes betreurt de eigenmachtige actie van Nicole en de anderen. Ik snap hun frustratie, maar het onderhoud staat gepland. Het werk heeft tijd nodig. Hij roept op tot geduld.

Nicole vindt dat ze lang genoeg heeft gewacht. Het is een schande, vooral gezien de hoge kosten van grafrechten. Je verwacht dan een goed onderhouden rustplaats. Ze wil laten zien dat actievoeren loont.

De vrijwilligers werken door, ook al regent het af en toe. Ze hopen dat de parochie hun inzet waardeert en het onderhoud versnelt. Voor Nicole is het een emotionele kwestie. Het gaat om respect voor de overledenen, besluit ze.

De komende weken zullen meer buurtbewoners zich mogelijk aansluiten. De begraafplaats is voor velen een plek van herinnering, en die moet waardig blijven





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Begraafplaats Onderhoud Vrijwilligers Renovatie Tilburg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verschrikkelijk ongeluk tijdens schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen eist vier levensEen schoolkamp van basisschool De Warande is geëindigd in een ongekende tragedie waarbij drie leerlingen en een leerkracht omkwamen na een botsing met een auto.

Read more »

Met een lach en een traan: Bo (26) organiseert bijeenkomsten over ParkinsonBo (26) uit Haarlem organiseert bijeenkomsten voor Parkinsonpatiënten na zijn vaders diagnose. Ervaringen delen helpt meer dan een kort artsengesprek. Lees zijn verhaal.

Read more »

Ruzie in Tilburg leidt tot schiet- en steekpartij, twee mannen aangehoudenVrijdagochtend escaleerde een ruzie tussen twee mannen in Tilburg tot een schiet- en steekpartij aan de Borculolaan. Beide betrokkenen, een 34-jarige en een 25-jarige Tilburger, zijn aangehouden. Er werden kogels afgevuurd en een man raakte gewond met een steekwapen. De politie vond kogelhulzen op straat en onderzocht de locatie. Ook was er een grote politie-inzet in de nabije Megenstraat.

Read more »

Lazio kan al binnen een halfjaar grote winst maken op Kenneth TaylorSS Lazio loopt mogelijk al binnen een halfjaar een flinke winst te maken op Kenneth Taylor. De Nederlandse middenvelder staat volgens Il Messaggero in de belangstelling van meerdere Premier League-clubs. Taylor verhuisde in januari van Ajax naar Lazio voor ruim vijftien miljoen euro. Na een sterke tweede seizoenshelft in de Serie A - met drie goals en twee assists in zeventien duels - heeft hij de aandacht van Engelse clubs getrokken. Hoewel Lazio hem graag wil behouden en trainer Gennaro Gattuso de ploeg om hem heen wil bouwen, kampt de club met financiële problemen en heeft een prijskaartje van ongeveer veertig miljoen euro gezet. Bij een eventuele overtreding van deze prijs door een Premier League-club is een verkoop waarschijnlijk onvermijdelijk. Ajax heeft bij de oorspronkelijke transfer een doorverkooppercentage bedongen, wat bij een verkoop voor veertig miljoen euro zou kunnen resulteren in een miljoenenbedrag voor de club uit Amsterdam.

Read more »