BuurtBankje Versterkt Saamhorigheid aan de Capella in Veldhoven

De Capella in Veldhoven heeft officieel de vijftigste BuurtBank in de Brainportregio verwelkomd. Dit initiatief, een samenwerking tussen stichting De Buurt en ASML, heeft tot doel het sociale contact tussen buurtbewoners te bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan. Bewoners delen plannen voor een gezamenlijke moestuin en zien het bankje als een centrale ontmoetingsplek.

Aan de Capella in Veldhoven heerst een verlangen naar meer sociale interactie, naar dat gemoedelijke buurtgesprekje over alledaagse zaken. In theorie klinkt het aantrekkelijk, maar in de praktijk schiet het er vaak bij in. Rianne Kouwenberg verwoordt de realiteit treffend: 'Iedereen is druk, hè. Soms zwaaien we even naar elkaar als iedereen in de auto stapt, op weg naar het werk, maar daar blijft het vaak bij.' Dit gebrek aan spontane ontmoetingen zette Rianne aan tot actie. Ze diende een verzoek in voor een BuurtBankje, en met succes. De Capella mocht de vijftigste BuurtBank in de Brainportregio verwelkomen.

De feestelijke ingebruikname vond plaats op donderdag, georganiseerd door de buurtbewoners zelf. Dit initiatief is een samenwerking tussen stichting De Buurt en het Veldhovense techbedrijf ASML. De oudere generatie, zoals de 86-jarige Thea die trots met haar rollator aanwezig was, nam direct plaats op het nieuwe meubelstuk. Gerry, 80 jaar, proefde van de meegebrachte slagroomtaart en oordeelde positief over het zitcomfort, met een knipoog naar een toekomstig kussentje. 'Op onze leeftijd valt er veel weg,' deelde hij met een zucht, maar voegde er hoopvol aan toe: 'Dit brengt mensen bij elkaar, ik vind het fantastisch.'

Rianne, 66, en haar buren borrelen van de plannen. Een gezamenlijke moestuin, gelegen op een aangrenzend stukje grond, staat hoog op de agenda. 'Een groen plekje met bloemen, waar we onze eigen groenten laten groeien. En daar past dat bankje perfect bij,' licht Rianne toe. Ze ziet direct de meerwaarde voor de oudere bewoners die fysiek minder in staat zijn om te tuinieren. 'Er wonen hier verschillende oudere mensen die niet meer op hun knieën in de aarde kunnen wroeten. Maar ze kunnen wel gezellig aanschuiven op het bankje.' Met een ondeugende glimlach voegt ze toe: 'En dan mogen zij de boontjes doppen.'

Het hechte contact binnen de straat is geen nieuw fenomeen; velen delen er al meer dan vijfentwintig jaar hun woongenot. Buurvrouw Carolina, 56, herinnert zich de tijd dat de speeltuin de natuurlijke ontmoetingsplek was voor jonge gezinnen. 'Vroeger toen de kinderen klein waren, ontmoetten we elkaar regelmatig in het speeltuintje om de hoek. Maar de jeugd wordt groter en dan ga je daar niet meer naartoe.' Ze hoopt dat het BuurtBankje een nieuwe vaste plek wordt waar contacten worden gelegd, ook met bewoners die ze nog niet goed kennen. Ze hoopt dat de deuren van onbekende buren zich hierdoor openen.

Voor ASML markeert het vijftigste BuurtBankje een belangrijke mijlpaal. Marjolein de Hooge, Hoofd Maatschappelijke Betrokkenheid bij ASML, benadrukt de impact van dit schijnbaar kleine initiatief: 'Het is een kleinschalig project, maar wel met een enorme impact waarbij we veel mensen bereiken.' ASML acht het essentieel dat de regio een prettige leefomgeving biedt voor zowel langdurige bewoners als internationale nieuwkomers. 'We vinden het belangrijk dat het een fijne omgeving is voor iedereen, of je hier nu al jaren woont of als internationale nieuwkomer in de regio neerstrijkt. Helaas zien we ook dat mensen niet altijd met elkaar in contact zijn.'

De cijfers onderschrijven het succes van de BuurtBankjes. In de Brainportregio geeft 77 procent van de bewoners aan dat ze door een BuurtBankje mensen ontmoeten die ze anders nooit zouden spreken. Landelijk gezien voelt 45 procent van de mensen die in de buurt van een BuurtBankje wonen zich minder eenzaam. Op 17 mei wordt de vijfde editie van de BuurtBankjesdag gevierd, een dag waarop iedereen wordt aangemoedigd om het bankje buiten te zetten en de buurt uit te nodigen. Het thema dit jaar, 'Breng je huiskamer naar buiten,' is bedoeld om mensen te stimuleren de spontaniteit van een huiskamergesprek naar de openbare ruimte te vertalen. Stichting De Buurt, de grootste buurtbeweging van Nederland, streeft ernaar via dit soort initiatieven verbinding te creëren en de gemeenschapszin te vergroten





