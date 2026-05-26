Busreizigers kunnen verwachten weinig compensatie voor chaos in openbaar vervoer

De compensatie die busreizigers kunnen verwachten voor de maandenlange chaos in het openbaar vervoer , zal waarschijnlijk weinig om het lijf hebben. De provincie Utrecht verwacht dat er zo'n drie miljoen euro te verdelen is.

Met dat bedrag hoeven reizigers geen gigantische compensatie te verwachten. In de hele regio werd vorige maand vijf miljoen keer ingestapt in het provinciale ov (bus en tram). Hoeveel reizigers dat zijn, is niet bekend, maar omgerekend betreft de boete dus 60 cent per keer instappen. Een woordvoerder van de provincie wijst er wel op dat veel reizigers veel vaker dan één keer per maand instappen.

Maar ook in dat geval komt de compensatie uit op hooguit een paar euro per reiziger. Van de boetes zou hooguit een paar dagen gratis openbaar vervoer verzorgd kunnen worden, blijkt uit antwoorden van provinciebestuurder André van Schie vorige week tijdens een commissievergadering. Hij schetste dat "elke reisdag die je cadeau wilt geven ongeveer 1,5 miljoen euro kost".

"Dan ben je gauw door je budget heen". Het geld komt van vervoerders Transdev en Keolis. Die bedrijven zijn door de provincie beboet. Transdev moet 1,5 miljoen euro betalen en Keolis 750.000 euro.

Beide bedrijven moeten ook 100.000 euro per kwartaal betalen zolang er problemen zijn. Waarschijnlijk wordt ergens in de komende weken meer duidelijk over de compensatie. Volgens Van Schie moet de doelgroep "die frequent gebruikmaakt van het openbaar vervoer" vooral wat aan de boetes hebben.

"Want die heeft er ook het meeste last van gehad". Duidelijk is wel dat het nog even gaat duren voor de reiziger iets gaat merken van "het gebaar" dat de provincie en de vervoerders willen maken. Op z'n vroegst 1 oktober zouden de acties kunnen ingaan. Van Schie wil met het geld iets aan de tarieven gaan doen.

Diverse ideeën te hebben over de besteding van het geld. D66 ziet wel iets in gratis openbaar vervoer, maar GroenLinks, PvdA en PvdD willen iets doen voor mensen met een laag inkomen. De grootste problemen met het busvervoer lijken inmiddels overigens achter de rug. Er vallen minder bussen uit en bussen die op het bord staan, verschijnen steeds vaker wel.

Beide bedrijven hebben de afgelopen weken gesnoeid in de dienstregeling. Daarmee moet de rust terugkeren. Transdev en Keolis deden eerder grote beloftes over het aantal ritten dat ze zouden rijden, maar halen deze beloftes door de aanhoudende problemen bij lange na niet





