Buspassagiers gewond bij Waalre-ongeluk

Zeven buspassagiers zijn gewond geraakt in Waalre door een ongeluk met een vrachtwagen op een kruising. De voorrang op de kruising is anders geregeld, waardoor de bus niet op tijd kon remmen.

Zeven buspassagiers zijn dinsdagochtend gewond geraakt in Waalre . Een vrachtwagen raakte de bus op de kruising van de Valkenswaardseweg met de Koningin Julianalaan. De ravage is groot.

Het ongeluk gebeurde op een soort van rotonde waar het vaker bijna misgaat. In de bus zat de 17-jarige Mikolaj. Hij was op weg naar zijn stage.

"Ik zat met mijn oordopjes in en hoorde dus niet zo'n grote klap. ". Hij vertelt dat er op het moment van de klap ongeveer vijftien passagiers in de bus zaten. Het ongeluk gebeurde op een kruising die wel wat weg heeft van een rotonde, maar dat niet is.

"De vrachtwagen stopte niet voor de haaientanden", vertelt Mikolaj. "Het was voor de bus al te laat om te remmen. ". De schade aan de bus is groot.

Een deel van de ruiten is gesneuveld. Dat komt doordat de vrachtwagen de bus als het ware "openritste". De zeven gewonde passagiers raakten vooral gewond door rondvliegend glas. Mikolaj zelf raakte niet gewond.

"Mensen die langs de weg wonen, hebben ons heel fijn geholpen", vertelt hij. Alle gewonde buspassagiers zijn nagekeken en doorverwezen naar hun huisarts. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.

Volgens Mikolaj gebeurde het ongeluk omdat de kruising heel onduidelijk is. De kruising ziet eruit als een rotonde, maar is dat niet. Daardoor is de voorrang anders geregeld.

"Vroeger stonden hier stoplichten", zegt hij. Maar nu is het volgens de scholier heel onduidelijk.

"Het gebeurt veel vaker dat de bus ineens moet remmen omdat mensen doorrijden. Ook nu zal de vrachtwagenchauffeur gedacht hebben dat hij op een rotonde reed en dus voorrang had op de bus.

". Maar het doorgaande verkeer op de doorgaande weg heeft voorrang. Mikolaj en de andere niet-gewonde passagiers zijn doorgelopen naar een andere halte. Hij is uiteindelijk met wat vertraging op zijn stage-adres aangekomen.

Vanwege de botsing in Waalre kwamen meerdere hulpverleners naar de rotonde (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink)





