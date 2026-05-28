Burgemeester verleent vergunning aan rapper Ye voor optreden in Gelredome

De burgemeester van Arnhem heeft een vergunning verleend aan de Amerikaanse rapper Ye voor een optreden in het Gelredome in juni. De concerten van Ye zullen plaatsvinden op 6 en 8 juni en zijn omstreden vanwege zijn antisemitische uitspraken en waardering voor Adolf Hitler.

De concerten van Ye, die eerder bekendstond als Kanye West, zullen plaatsvinden op 6 en 8 juni. Over de concerten is veel te doen omdat Ye zich eerder antisemitisch uitliet en waardering uitsprak voor Adolf Hitler. De Britse overheid weigerde de rapper eerder de toegang tot het land, evenals Polen en Frankrijk.

In Nederland is echter besloten dat een burgemeester een evenement niet mag verbieden vanwege een mening of eerdere uitlatingen, maar dat hij wel moet ingrijpen als er concrete risico's zijn voor de openbare orde en veiligheid. De burgemeester heeft gekeken naar onder andere openbare orde en veiligheid, gezondheid, brandveiligheid en verkeersveiligheid en is tot de conclusie gekomen dat de concerten veilig kunnen plaatsvinden.

Eerder bleek al dat er vanuit de landelijke politiek geen inreisverbod wordt opgelegd aan Ye, maar een Kamermeerderheid wil dat de rapper de toegang tot Nederland wel wordt geweigerd. De minister kijkt nog of het inreisverbod kan worden opgelegd, maar de kans is niet groot





Arnhem wacht nog steeds op vergunning voor concerten YeDe gemeente Arnhem heeft nog geen vergunning afgegeven voor de concerten van rapper Ye (Kanye West) op 6 en 8 juni in het GelreDome. Een woordvoerder meldt dat de procedure nog niet is afgerond, maar dat dit bij grote concerten niet ongewoon is. De optredens zijn omstreden vanwege antisemitische uitspraken en Hitler-bewondering van Ye, die deze later toeschreef aan een bipolaire stoornis. In meerdere Europese landen zijnconcertannuleringen uitgevoerd vanwege zijn uitspraken. In Nederland heeft een groot deel van de Tweede Kamer zich tegen zijn komst uitgesproken en het kabinet onderzocht of hij geweigerd kan worden, maar volgens minister Van Weel is de drempel voor weigering hoog.

