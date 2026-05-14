Burgemeester van Stadskanaal introduceert noodverordening voor kindermishandelinggebied

Burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal heeft een noodverordening afgegeven voor een specifiek gebied in Stadskanaal, waar woningen staan van betrokkenen bij het strafrechtelijk onderzoek naar de ernstige kindermishandeling. De verordening treedt direct in werking en geldt tot zondag 17 mei 23:59 uur.

Burgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal heeft een noodverordening afgegeven voor een specifiek gebied in Stadskanaal. Dit naar aanleiding van het verstoren van de openbare orde eerder op dag en de vrees voor verdere escalatie.

Het gaat om de straten waarin woningen staan van betrokkenen bij het strafrechtelijk onderzoek naar de ernstige kindermishandeling. Het gebied is omsloten door de Hoofdkade, Julianastraat, Stationslaan en Brugkade. De verordening treedt direct in werking en geldt tot zondag 17 mei 23:59 uur. Eén van de overwegingen voor Sloots om over te gaan tot een noodverordening is de oproep op sociale media tot verdere ernstige verstoring van de openbare orde in het gebied.

Volgens de burgemeester zijn er vanuit de politie signalen dat er reëel gevaar bestaat van verdere ernstige verstoring van de openbare orde in het gebied. Ook bestaat er de vrees dat bij die dreigende ernstige verstoring van de openbare orde brandversnellende middelen zullen worden gebruikt. Het is op dit moment voor iedereen verboden zich in of naar het eerder genoemde gebied te begeven, tenzij je een goede reden hebt. Ook is er een samenscholingsverbod.

Groepen van meer of drie mogen zich niet verzamelen in het gebied





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kindermishandeling Noodverordening Opsporingsgebied Brandversnellende Middelen Verstoring Openbare Orde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Twee kinderen zeer ernstig mishandeld door moeders uit StadskanaalDe slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en 7-jarige jongen. Het meisje van 6 belandde twee keer in het ziekenhuis door de mishandeling.

Read more »

Nederland: Strafrechtelijk onderzoek naar mishandelde moeders uit StadskanaalHet Openbaar Ministerie voert een strafrechtelijk onderzoek uit naar twee moeders uit Stadskanaal, die ernstig mishandelden van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. De kinderen zijn uit huis geplaatst en de moeders zijn geschorst uit hun voogdij.

Read more »

Twee vrouwen vervroegd aangehouden vanwege mishandeling kinderen in StadskanaalTwee vrouwen uit de gemeente Stadskanaal zijn vanavond door de politie aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Read more »

Politie arresteert twee vrouwen uit Stadskanaal voor ernstige kindermishandelingDe politie heeft twee vrouwen uit Stadskanaal, Oost-Groningen, aangehouden voor ernstige kindermishandeling. De twee verdachten zijn 31 en 33 jaar oud.

Read more »