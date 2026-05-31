Burgemeester roept op tot verbod op bijeenkomsten na ongeregeldheden in Parijs

De burgemeester van het centrum van Parijs, Catherine Lecuyer, roept op tot een verbod op bijeenkomsten op de Champs-Élysées rond de viering van de bekerwinst van Paris Saint-Germain. De oproep komt na de ongeregeldheden van gisteravond na de winst van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League.

De burgemeester doet de oproep na de ongeregeldheden van gisteravond na de winst van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. De winst zorgde voor feest, maar er braken ook grootschalige rellen uit, waarbij honderden mensen werden opgepakt. Er waren onlusten met de politie en zaken als vernieling, zoals brandstichting bij een kiosk.

De staat moet erkennen dat ze niet in staat is deze mensenstromen te beheersen, en deze bijeenkomsten verbieden voordat er dodelijke slachtoffers vallen in onze strate





