Burgemeester Mark Verheijen maakt excuses voor 'overval' van Loosdrechtse burgers door noodopvang

Burgemeester Mark Verheijen van Wijdemeren, regioburgemeester en VNG-voorzitter Sharon Dijksma zijn aanwezig bij een persmoment over de onrusten in Loosdrecht, waar ongerustheid en protest tegen de noodopvang van asielzoekers nabij de aangescherpte Barnardekabels voelbaar zijn. Burgemeester Verheijen maakt Albemarle excuses en benadrukt de noodopvang te herbergen op een 'veilige en leefbare wijze', tot maximaal 1 november, waarna geen extra opvang van asielzoekers is gepland.

Burgemeester Mark Verheijen maakt excuses voor de manier waarop Loosdrecht se burgers zijn 'overvallen' door de noodopvang in het dorp. Dat doet hij door middel van een YouTube-video, die ook op de website van de gemeente Wijdemeren is geplaatst.

Burgemeester Verheijen vertelt in de video dat bewoners van Loosdrecht door de 'snelheid en communicatie' over de opvang van 70 asielzoekers in het gemeentehuis 'zijn overvallen'. Hij biedt namens het gemeentebestuur zijn excuses aan en benadrukt dat de opvang op een 'veilige en leefbare wijze' doorgaat tot maximaal 1 november, waarna geen plannen zijn voor meer opvang





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Loosdrecht Asielzoekers Noodopvang Burgers Overval

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

School, voetbalvereniging en burgemeester reageren aangeslagen na dodelijk ongeluk Levi (14)Het overlijden van de 14-jarige Levi uit Alblasserdam heeft grote indruk gemaakt op het hele dorp. De tiener kwam afgelopen dinsdag om het leven bij een verkeersongeluk.

Read more »

Sleepbootdagen in Zwartsluis: Burgemeester opent evenement na sluiskloofDe Sleepbootdagen in Zwartsluis zijn weer van start gegaan. Liefhebbers uit binnen- en buitenland stonden vandaag langs de kade om historische sleepboten te zien. De burgemeester van Zwartewaterland, Judith Compagner, heeft het evenement geopend nadat de sluiskloof was opgeheven.

Read more »

Burgemeester van Stadskanaal introduceert noodverordening voor kindermishandelinggebiedBurgemeester Klaas Sloots van de gemeente Stadskanaal heeft een noodverordening afgegeven voor een specifiek gebied in Stadskanaal, waar woningen staan van betrokkenen bij het strafrechtelijk onderzoek naar de ernstige kindermishandeling. De verordening treedt direct in werking en geldt tot zondag 17 mei 23:59 uur.

Read more »

Burgemeester over onrust Stadskanaal: 'Vernielingen helpen de kinderen niet'Klaas Sloots doet die oproep na de onrust die is ontstaan over het nieuws dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van mishandeling van hun kinderen.

Read more »