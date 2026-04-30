Burgemeester Mark Buijs: Medische situatie licht verbeterd, bestuurlijke continuïteit gewaarborgd

De gemeente Roosendaal meldt dat de medische toestand van burgemeester Mark Buijs, die ernstig gewond raakte bij een fietsongeluk, licht verbetert. Er is overleg gepland met de gemeenteraad over de bestuurlijke continuïteit, waarbij de aanstelling van een waarnemend burgemeester een optie is. De familie vraagt om rust en privacy.

De gemeente Roosendaal heeft vandaag een update gegeven over de medische toestand van burgemeester Mark Buijs , die eerder deze week betrokken was bij een ernstig fietsongeluk in Scharendijke, Zeeland.

De situatie van de burgemeester is volgens de gemeente licht verbeterd, wat een voorzichtig positief signaal is gezien de ernst van zijn verwondingen. Buijs liep bij het eenzijdige ongeluk zwaar hoofdletsel op, evenals meerdere botbreuken. Direct na het incident werd hij met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam, waar hij momenteel wordt behandeld. De gemeente benadrukt echter dat er nog veel onzekerheid bestaat over de precieze omvang van het letsel en de benodigde herstelbehandelingen.

Nader onderzoek is cruciaal om een volledig beeld te krijgen en een effectief behandelplan op te stellen. Het herstelproces wordt verwacht lang en intensief te zijn, wat de noodzaak van een goede organisatie van de gemeentelijke taken onderstreept. Om de continuïteit van het gemeentebestuur te waarborgen en de burgemeester de ruimte te geven om zich volledig te concentreren op zijn herstel, zal Commissaris van de Koning Ina Adema binnenkort overleggen met de gemeenteraad van Roosendaal.

Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende scenario's worden besproken, waaronder de mogelijkheid van het tijdelijk aanstellen van een waarnemend burgemeester. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de dagelijkse gang van zaken in de gemeente niet in het gedrang komt en dat beslissingen tijdig kunnen worden genomen. De gemeenteraad zal zorgvuldig afwegen welke optie het meest geschikt is, rekening houdend met de belangen van de inwoners en de organisatie.

De Commissaris van de Koning zal de raad adviseren en ondersteunen bij dit proces. Het is van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over de bestuurlijke toekomst, zodat de gemeente Roosendaal ook in deze moeilijke periode optimaal kan functioneren. De focus ligt nu op het bieden van stabiliteit en het faciliteren van het herstel van burgemeester Buijs. De gemeente Roosendaal meldt dat er een overweldigende hoeveelheid steunbetuigingen binnenkomt voor burgemeester Buijs.

De familie van de burgemeester is zeer geraakt door de vele hartverwarmende reacties en drukt haar dankbaarheid uit aan alle betrokkenen. Woordvoerder Jeroen Steenmeijer benadrukt echter dat de familie tegelijkertijd dringend behoefte heeft aan rust en privacy. Ze willen zich volledig kunnen richten op het herstel van Mark en op elkaar, zonder onnodige druk van buitenaf. De familie verzoekt om terughoudendheid van de media en het publiek, en hoopt op begrip en respect voor hun wens tot privacy.

De gemeente zal de steunbetuigingen doorgeven aan de familie, maar zal tevens de privacywensen respecteren. Het is begrijpelijk dat er veel interesse is in de gezondheid van de burgemeester, maar de familie heeft nu even de ruimte nodig om zich volledig te concentreren op zijn herstel. De gemeente Roosendaal blijft de situatie nauwlettend volgen en zal regelmatig updates geven, zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. De gezondheid en het welzijn van burgemeester Buijs staan voorop





Mark Buijs Roosendaal Fietsongeluk Erasmus MC Waarnemend Burgemeester Gezondheid Herstel Bestuurlijke Continuïteit

