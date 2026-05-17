Burenruzie in Breda escaladeerde tot mishandeling

Een burenruzie in Breda is maandag zo erg geëscaleerd dat Sandra van Elewout (54) pas in een ambulance weer bij bewustzijn kwam. Ze is volgens haar door haar bovenbuurman uit haar scootmobiel geslagen en heeft verschillende klappen en schoppen tegen haar hoofd gekregen. Volgens de politie was er inderdaad een mishandeling maandag en zit de verdachte sindsdien vast.

Hulp bij lezen: Burenruzie in Breda escaleerde tot mishandeling Een burenruzie in Breda is maandag zo erg geëscaleerd dat Sandra van Elewout (54) pas in een ambulance weer bij bewustzijn kwam.

Ze is volgens haar door haar bovenbuurman uit haar scootmobiel geslagen en heeft verschillende klappen en schoppen tegen haar hoofd gekregen. Volgens de politie was er inderdaad een mishandeling maandag en zit de verdachte sindsdien vast. Het slachtoffer Sandra wil graag haar verhaal kwijt omdat ze het raar vindt dat deze mishandeling nergens is opgepikt in de media. De ruzie speelt al maanden en gaat tussen haar en haar bovenburen in een flat aan de Wassenaarstraat in Breda.

Volgens Sandra is er vanuit de bovenburen, een jong stel met een baby, vooral irritatie naar haar toe. Ze zou te veel geluidsoverlast veroorzaken en haar scootmobiel zou in de weg staan. Afgelopen maandag bereikte die irritatie een dieptepunt toen de bovenbuurman de deur naar buiten expres dicht deed terwijl zij eraan kwam met haar scootmobiel.

Sandra, die een been mist, viel door de klap uit haar scootmobiel waarna ze volgens haar nog een paar klappen en trappen kreeg die vooral op haar hoofd gericht waren. Ze werd wakker in een plas bloed, heeft een bloeduitstorting in haar nek en bulten op haar hoofd. Voorbijgangers dachten dat Sandra een verkeersslachtoffer was maar er was een getuige die de mishandeling had gezien en omstanders haar verhaal vertelde inclusief de ambulancebroeders.

Sandra is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen maar blijft bang voor de dag dat haar bovenbuurman weer thuiskomt. De politie laat weten dat Sandra's adres en dat van haar bovenbuurman geregistreerd staat. Zodra vanuit die adressen een melding binnenkomt, zijn agenten gelijk op de hoogte van de achtergrond. Sandra zal maandag ook contact zoeken met de woningbouw omdat deze situatie haar woongenot erg beperkt.

Helaas kunnen we alleen maar optreden als er een melding komt en geen preventieve maatregelen nemen. Reken maar dat de bovenbuurman verteld is zich te gedragen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Burenruzie Mishandeling Sandra Van Elewout Woningbouw Wassenaarstraat Breda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Na een fris en nat hemelvaartweekend wacht een zomers PinksterenHoud de paraplu nog maar even in de aanslag, want het wordt een regenachtig weekend. Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. Maar niet getreurd: daarna wordt het droger én warmer.

Read more »

Cynthia won na borstkanker een Tittoo: 'Liever een tattoo dan een litteken'Het begon met een knobbeltje in haar borst. Al snel bleek dat foute boel. 'Weg ermee', dacht Cynthia Elout (49) uit Hoogerheide. Ze twijfelde geen moment over haar borstamputatie. Dankzij een grote tattoo over haar litteken kijkt ze weer blij en trots in de spiegel.

Read more »

24-uursrace op de Nürburgring: Max Verstappen debuteert, duel tussen MercedesMax Verstappen debuteert in de autosportklassieker op de Nürburgring. Beide coureurs hadden vannacht al een stevig duel met elkaar, waarbij Verstappen even het gras op ging. Vorig jaar hadden de rijders een akkefietje, toen Verstappen bij een testsessie een baanrecord neerzette en Engel de afstelling van de auto in twijfel trok. Het werd een gezellige discussie op X. De Aston Martin op de derde positie krijgt een tijdstraf van 32 seconden vanwege inhalen onder een gele vlag. De achterstand op de koplopers van Mercedes is al meer dan vijf minuten. Het wordt echt een duel tussen de Verstappen Racing-Mercedes en de 'zusterauto' met startnummer 80. Beide auto's worden gerund door het team van Winward Racing, maar onderlinge strijd is er volop. We waren er al bang voor, maar de regen is teruggekeerd in de Eifel. Verstappen heeft een voorsprong van twaalf seconden op achtervolger Stolz in de andere Mercedes. Max Verstappen neemt weer plaats in de auto. Hij neemt het stuur over van zijn Oostenrijkse teamgenoot Lucas Auer. Het team van Verstappen rijdt aan de leiding. Aan de Nederlander de taak om dat de komende tijd zo te houden. De verwachting is dat hij twee uur gaat racen.Slecht nieuws voor voormalig F1-coureur Timo Glock. Hij reed vannacht voor de tweede keer te hard door een code-60, een zone waar je langzaam moet rijden omdat er iets gebeurd is. Hij is als rijder gediskwalificeerd en is zelfs zijn licentie voor het circuit kwijt.Ondanks opgelopen schade en herstelwerkzaamheden gisteravond, rijdt Nicky Catsburg in zijn Lamborghini op de veertiende positie. Ook Renger van der Zande werkt nu zijn ronden af. De situatie vooraan: Auer (Verstappen Racing) leidt, met 15 seconden voorsprong op de andere Mercedes en 5 minuten voorsprong op de rest. We zien nu een zware crash op het lange rechte stuk richting het einde van de baan. Het lijkt erop alsof de Aston Martin op volle snelheid een klapband krijgt.

Read more »

Gewelddadige burenruzie in Breda leidt tot ernstige mishandeling van vrouw in scootmobielEen 54-jarige vrouw in Breda is zwaargewond geraakt nadat zij door haar bovenbuurman uit haar scootmobiel werd geslagen en herhaaldelijk werd getrapt tegen haar hoofd.

Read more »