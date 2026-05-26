Een 35‑jarig Mannen uit Gelderland wordt opgepakt voor het wieleren van een hacking poging die de seizoenskaarten en privégegevens van fans van Ajax aangaat. De politie raadt de zaak en de gevolgen in de sportwereld aan.

De politie heeft vandaag een 35-jarige man uit de gemeente Buren aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een hack die het seizoen van Ajax beïnvloedde. De aanval leidde tot het onjuist verkrijgen van seizoenskaarten, het verwijderen van verbannen en het inzien van privégegevens van supporters.

De verdachte werd bevrijd in de vroege ochtend en is inmiddels opgesloten; zijn woonadres is doorzocht en er zijn meerdere digitale opslagmedia in beslag genomen. Juridische experts wijzen erop dat hij meerdere keren met opzet en zonder toestemming hun IT-systemen binnendrong. De hack begon met een kwetsbaarheid die binnen Ajax‑systeembeheer werd niet tijdig verholpen.

Hierdoor kon een buitenstaander toegang krijgen tot het klantenbeheersysteem, waarvan de informatie gebruikt werd om seizoenskaarten te stelen en de namen van fans met stadionverboden te onthullen. De hacker kon bovendien stadiumverboden opmaken en kaarten onterecht overzetten naar derden.

Volgens clubrepresentanten is het nu bekend dat enkele honderden e‑mailadressen zijn bekeken, dat een tiental mensen met een stadionverbod hun namen, e‑mailadressen en geboortedatums in de database werden opgeroepen, en dat de mogelijkheid bestond om kaart of verbodsstatus zonder toestemming te wijzigen. Na de ontdekking heeft Ajax onmiddellijk het lek dichtgemaakt en alle betrokkenen geïnformeerd. De organisatie heeft ook met relevante instanties samengewerkt om de veiligheid van de data te waarborgen.

Er wordt benadrukt dat, ondanks de beschikbaarheid van de informatie, er geen verdere verspreiding heeft plaatsgevonden. De Nederlandse autoriteiten onderzoeken nu het botsen van privacyregels, mogelijke criminele intentie en de beveiligingsprocedures van sportclubs in het algemeen. Deze gebeurtenis onderstreept de noodzaak voor strengere cyberbeveiliging binnen sportorganisaties, waarbij data‑bescherming en fraudepreventie centraal moeten staan. Argententoriële interventies door de politie en de club zullen dienen als richtlijn voor mogelijke herhaling van dergelijke aanvallen.

Het afhandelen van de zaak zal plaatsvinden volgens de veiligheids- en strafrechtelijke procedures van het land, waarbij de verdachte het vuur dichterbij moet komen voor zijn inmenging in het digitale domein van een toonaangevende voetbalclub.





