Buis verliest zege in laatste ronde aan teamgenoot Fleerackers na regenonderbreking

Jeffrey Buis moest in de laatste ronde van de Sportbike race op het TT Circuit de overwinning aan zijn Belgische teamgenoot Ferre Fleerackers laten, nadat een plotselinge regenval hem eerst naar de leiding bracht maar de opdrogende baan hem uiteindelijk fataal werd. Matteo Vannucci eindigde als tweede. Buis schuift desondanks op naar de tweede plaats in het WK-klassement.

In een nagelbijtend spannende finale op het TT Circuit heeft Jeffrey Buis uit Oosterwolde ondanks een veelbelovende positie in de laatste ronde toch moeten toezien hoe de zege in de strijd om de wereldtitel bij de Sportbikes aan hem voorbijging. De 24-jarige coureur leek lange tijd op weg naar zijn tweede overwinning van het weekend, maar in de absolute slotfase werd hij zowel door zijn Belgische teamgenoot Ferre Fleerackers als de Italiaan Matteo Vannucci ingehaald. Fleerackers greep zo de overwinning, een resultaat waar Buis ondanks de teleurstelling toch enige voldoening uit kon halen. 'Ja, je wil natuurlijk winnen, dat is logisch. Maar als ik dan moet verliezen dan maar van m'n teamgenoot Fleerackers. Dan ben ik ook wel blij voor hem', gaf Buis na afloop aan. Dit sentiment van sportiviteit te midden van hevige competitie kenmerkte de gehele race, waarin de strijd om de koppositie een hoog tempo kende en constant wisselde van aanvoerder. Twee rondes voor het einde werd de wedstrijdleiding gedwongen de rijders te waarschuwen voor naderende regenval, een moment dat door Buis slim werd benut om de leiding te veroveren. Zijn zegevierende lijn kon hij echter niet volhouden tot aan de finishlijn. 'In de regen is mijn gevoel altijd wel goed en daarom kwam ik ook op kop. Maar toen stopte het in de laatste ronde weer met regenen en toen kwamen ze allemaal terug', verklaarde Buis de abrupte ommekeer in de eindfase van de race. De weersomstandigheden speelden duidelijk een cruciale rol in de dynamiek van de wedstrijd, waarbij de grip en het gevoel van de rijders op het natte asfalt een doorslaggevende factor bleken. De regen bracht Buis naar de top, maar het terugkerende droge wegdek speelde hem parten en gaf concurrenten de kans om terug te komen en de definitieve volgorde te bepalen. De race op het iconische TT Circuit kende naast Buis nog andere Nederlandse vertegenwoordigers. Kas Beekmans behaalde een solide vijfde plaats, terwijl Loris Veneman, die eerder dit weekend pech kende door een crash in de eerste ronde die buiten zijn schuld om gebeurde, vandaag een achtste positie wist te bemachtigen. Met deze resultaten, met name de zege van gisteren en de derde plaats van vandaag, heeft Jeffrey Buis een belangrijke stap gezet in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap. Hij schuift op naar de tweede positie, met de Spanjaard David Salvador die na vier races nog steeds aan de leiding gaat. De strijd om de wereldtitel belooft dan ook nog buitengewoon spannend te worden, met meerdere rijders die nog kans maken op de uiteindelijke kroon.

