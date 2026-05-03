Buijs kritisch op arbitrage na remise: 'Dahlhaus had ook moeten liggen'

ESPN-analist Peter Buijs is kritisch over de arbitrage in de wedstrijd tegen Feyenoord, met name over het incident tussen Dahlhaus en Hadj Moussa en de rode kaart voor Gladon. Doelman Mattijs Branderhorst is teleurgesteld over het verlies na een voorsprong.

De analyse van het duel door ESPN -analist Peter Buijs was direct en to the point. Hij erkende dat beide teams in de eerste helft niet hun beste spel lieten zien, maar benadrukte de positieve wending in de tweede helft.

Het ideale scenario, volgens Buijs, was het feit dat zijn team op voorsprong kwam. Na die voorsprong was er weinig tot geen noemenswaardige actie meer van de tegenstander. De focus verschoof al snel naar de arbitrage, met name naar een incident tussen linksback Milan Dahlhaus en Feyenoord-rechtsbuiten Ali Hadj Moussa.

Buijs was kritisch over de beslissing van de scheidsrechter om Hadj Moussa, die al een gele kaart had, niet te bestraffen voor een duw in de rug en een daaropvolgende botsing waarbij Dahlhaus met zijn hoofd geraakt werd. Hij suggereerde dat dergelijk gedrag blijkbaar geaccepteerd wordt als een speler al een waarschuwing heeft ontvangen, terwijl een speler zonder gele kaart waarschijnlijk wel bestraft zou worden. Ook de rode kaart voor spits Paul Gladon kwam aan bod.

Na het bekijken van de beelden gaf Buijs toe dat de kaart terecht was, maar hij wees op de overdreven reactie van doelman Timon Wellenreuther na de botsing. Hij grapte dat er bijna een traumahelikopter nodig was om Wellenreuther van het veld te halen. Buijs suggereerde dat spelers soms moeten overdrijven om de scheidsrechter te beïnvloeden, en dat het uitblijven van een vergelijkbare reactie van Dahlhaus de beslissing van de scheidsrechter mogelijk beïnvloedde.

Hij concludeerde dat Feyenoord eveneens een rode kaart had kunnen ontvangen. Doelman Mattijs Branderhorst, teruggekeerd van een blessure, toonde gemengde gevoelens. Hij was blij om weer speelminuten te maken, maar teleurgesteld over het uiteindelijke resultaat. Hij uitte zijn frustratie over het feit dat zijn team een voorsprong tegen een topdrie-club in de slotfase nog uit handen gaf.

Branderhorst was ervan overtuigd dat zijn team de wedstrijd had kunnen winnen. De rode kaart bleek een keerpunt te zijn. Hij erkende dat Feyenoord na de rode kaart de kwaliteiten had om snel te schakelen en gevaarlijke voorzetten te geven, wat uiteindelijk leidde tot de gelijkmaker. Branderhorst gaf aan dat hij na de rode kaart weinig te doen had gehad, slechts een paar reddingen te verrichten.

Hij was teleurgesteld over de 1-2, omdat hij dacht de bal eruit te hebben gehaald, maar het geluk was hem niet gunstig gezind. De bal werd alsnog van de lijn gehaald en viel uiteindelijk binnen, wat hij als zeer zuur ervoer. De teleurstelling was duidelijk merkbaar in zijn woorden, ondanks zijn blijdschap over zijn terugkeer op het veld.

Hij benadrukte dat het team dicht bij een overwinning was, maar dat de rode kaart en de daaropvolgende gebeurtenissen de wedstrijd in een ander licht zetten. De analyse van Buijs en de reactie van Branderhorst schetsen een beeld van een wedstrijd waarin arbitrage een belangrijke rol speelde en een late rode kaart de wedstrijd besliste.

Buijs' kritiek op de scheidsrechter benadrukt de frustratie over inconsistente beslissingen en de perceptie dat de tegenstander weg kon komen met gedrag dat bij zijn eigen team bestraft zou worden. Branderhorst's teleurstelling over het verlies, ondanks zijn blijdschap over zijn terugkeer, laat zien hoe dicht het team bij een belangrijke overwinning was. De wedstrijd illustreert de wisselvalligheid van het voetbal en de impact van individuele beslissingen op het uiteindelijke resultaat.

De terugkeer van Branderhorst gaf het team een boost, maar de rode kaart en de daaropvolgende druk van Feyenoord waren uiteindelijk te veel om te weerstaan. De analyse laat zien dat het team zich goed presenteerde, maar dat kleine marges het verschil kunnen maken in een wedstrijd tegen een sterke tegenstander. De frustratie over de arbitrage en het verlies zullen ongetwijfeld de drijfveer zijn om in toekomstige wedstrijden nog beter te presteren en de punten te pakken





