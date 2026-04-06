Bryan Linssen: Een laatbloeier voor Oranje? Borst pleit voor NEC-spits

Columnist Borst pleit voor de selectie van Bryan Linssen, de 35-jarige spits van NEC, voor het Nederlands elftal, gezien zijn sterke vorm en indrukwekkende statistieken. Daarnaast de frustratie rond ADO Den Haag en de kampioensvreugde in Eindhoven.

Bryan Linssen , de 35-jarige spits van NEC Nijmegen, beleeft een indrukwekkend seizoen. Zijn statistieken spreken boekdelen: elf goals en acht assists in dertig wedstrijden. De prestaties van Linssen, samen met die van NEC, hebben de aandacht getrokken, met bewondering van onder andere columnist Borst. Borst ziet een unieke kans voor de spits en tipt bondscoach Ronald Koeman om Linssen een kans te geven in het Nederlands elftal.

Linssen, die nooit eerder de nationale ploeg heeft gehaald, heeft volgens Borst de kwaliteiten om de voorhoede van Oranje te versterken. Hij wijst op Linssens diepgang in zijn spel, zijn scoringsvermogen en zijn uitzonderlijke werklust, kwaliteiten die in de huidige selectie van Oranje wellicht gemist worden. Linssen past niet in het traditionele profiel van een spits, maar dat wordt door Borst juist als een pluspunt gezien. Zijn fysieke conditie, zijn tactische slimheid en zijn vermogen om verdedigers te intimideren worden benadrukt. \Borst wijst op de sociale en dienende kwaliteiten van Linssen, eigenschappen die, volgens hem, afwijken van het profiel van sommige andere spitsen. Hij vergelijkt Linssen met Wout Weghorst en benadrukt Linssens technische vaardigheden, met name zijn kopkracht. Borst pleit ervoor dat bondscoach Koeman de 35-jarige spits serieus overweegt voor de nationale ploeg. Daarnaast wordt de situatie rondom ADO Den Haag besproken, waar een 'Bryan Linssen-geval' wordt geconstateerd. De club heeft naar verluidt een eerste aanbieding op tafel liggen, maar er is ook kritiek op het gedrag van een bepaalde supportersgroep, wat de frustratie binnen de club en onder supporters weerspiegelt. Er wordt gesproken over het mogelijk weren van deze supportersgroep bij de resterende wedstrijden. De frustratie uit zich in de teleurstelling over het gedrag van een kleine groep fans, ondanks de beperkte toestemming om fans mee te nemen naar uitwedstrijden. \Tot slot wordt de vreugde in Eindhoven gevierd, met de aankondiging van een kampioensfeest op het Stratumseind en het Stadhuisplein. De positieve sfeer in Eindhoven contrasteert met de frustraties en teleurstellingen elders in het voetbal. De focus ligt op de positieve aspecten van de sport en de gemeenschapszin die door voetbal wordt bevorderd. De euforie over het kampioenschap weerspiegelt de passie en de trots van de supporters. De contrasten tonen de diverse emoties die voetbal met zich meebrengt: van individuele prestaties tot teamgeest, van frustratie tot vreugde. De complexiteit van de voetbalwereld wordt weerspiegeld in deze uiteenlopende nieuwsberichten, die de ups en downs van clubs en individuele spelers belichten, evenals de rol van supporters in het voetbal





Bryan Linssen NEC Nijmegen Nederlands Elftal Ronald Koeman ADO Den Haag Eindhoven Voetbal

