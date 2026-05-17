Bruno Fernandes stelt nieuw record neer en leidt Manchester United naar nipte zege op Nottingham Forest

Manchester United behaalt een 3-1 overwinning op Nottingham Forest, mede dankzij een recordbrekende twintigste assist van Bruno Fernandes. United stay veilig op derde plaats en verzekerd van een Champions League-ticket.

Manchester United wist aan de hand van een schitterende prestatie van Bruno Fernandes een krappe overwinning te behalen tegen Nottingham Forest in de Premier League .

De Portugese spelmaker zette een nieuw competitierecord neer door zijn twintigste assist van het seizoen te leveren, waarmee hij zich liet plaatsen naast de legendarische Thierry Henry (seizoen 2002/03) en Kevin De Bruyne (seizoen 2019/20), de enige spelers die ooit twintig assists wisten te geven in één Premier‑League‑seizoen. Het was een avond waarin United, met een verrassende samenstelling op de bank – Noussair Mazraoui, Tyrell Malacia en Joshua Zirkzee – een bliksemstart gaf op hun thuisbasis Old Trafford.

Al vijf minuten na aftrap liet Luke Shaw de score ontbranden en zette de Rode Duivels meteen onder druk. Na de pauze kwam Nottingham kort na de herstart op rij, maar de Mancunians beantwoordden de aanval direct via Matheus Cunha, die, ondanks een ingrijpende tackle van Bryan Mbeumo, de bal afsloot en zo de stand op 2‑0 bracht





