Bruisend Bevrijdingsfestival in Drenthe: Marine Roadshow, Ellen ten Damme en aandacht voor vrijheid

RTV Drenthe verslaat het Bevrijdingsfestival in Assen met optredens van Ellen ten Damme, Robert Weston, Marc Floor en aandacht voor vrijheid voor de LHBTI+-gemeenschap en de wens voor een officiële vrije dag.

RTV Drenthe bracht verslag uit van een bruisend Bevrijdingsfestival in Assen , met een divers programma en veel aandacht voor vrijheid in verschillende gedaanten. De dag begon met een spectaculaire Marine Roadshow op de Baggelhuizerplas, waar bezoekers mee konden varen op speedboten.

Verslaggever Jeanine Hofsteenge was van de partij om de ervaring te verslaan. Een hoogtepunt was het optreden van Ellen ten Damme samen met het Noordpoolorkest, dat een onvergetelijke show neerzette. Ten Damme deelde na afloop handtekeningen uit aan haar enthousiaste fans, van jong tot oud. Ook Robert Weston & The Orange Blossoms brachten countrymuziek ten gehore, een samenwerking die zijn oorsprong vond in Texas.

Het festivalterrein zelf was al snel gevuld met gezellige drukte, waar mensen dansten, genoten van optredens en spelletjes deden. De jonge artiest Marc Floor wist het publiek te enthousiasmeren met zijn optreden, terwijl het COC Groningen en Drenthe aandacht vroeg voor de vrijheid van de homogemeenschap. Voorzitter Arjen Polstra benadrukte dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en dat er voortdurend aan gewerkt moet worden, mede gezien de toename van meldingen van discriminatie.

De lange wachtlijsten in de transgenderzorg werden als een belangrijk obstakel voor vrijheid genoemd. Naast de muzikale hoogtepunten was er ook veel aandacht voor de symboliek van vrijheid. Bezoekers schreven hun wensen en gedachten over vrijheid op de vrijheidsboom. Het vrijheidsvuur, dat vanuit Wageningen door loopgroep Kloosterveen naar Assen was gebracht, werd ontstoken en symboliseerde de start van het feest.

Minister-president Rob Jetten gaf aan open te staan voor het maken van Bevrijdingsdag tot een officiële vrije dag voor iedereen, en beloofde dit te bespreken met de Sociaal-Economische Raad. Het festival bood ook vermaak voor kinderen, met diverse activiteiten en optredens. Vrijheidsambassadeur Rolf Sanchez zorgde voor een zwoele sfeer en vertrok na zijn optreden naar het volgende festival.

Ondanks de afmelding van Chef'Special, stond er nog een gevarieerd programma op de planning, met onder andere optredens van Fay, Viktor, Xander de Buisonjé en Sven Versteeg. De zes andere podia boden een breed scala aan muziekgenres, van dance tot blues. De dag werd gekenmerkt door een gevoel van saamhorigheid en de viering van vrijheid in al haar facetten.

De verslaggeving van RTV Drenthe liet zien dat Bevrijdingsfestival Drenthe niet alleen een muzikaal evenement is, maar ook een platform voor discussie over belangrijke maatschappelijke thema's. De toename van discriminatie, de uitdagingen in de transgenderzorg en de wens voor een officiële vrije dag werden allemaal aangestipt. Het festival bood een plek voor mensen om hun stem te laten horen en hun visie op vrijheid te delen.

De enthousiaste reacties van festivalgangers, de energieke optredens en de symbolische handelingen zoals het ontsteken van het vrijheidsvuur, droegen bij aan een onvergetelijke dag. De verslaggeving van RTV Drenthe gaf een compleet beeld van de sfeer en de betekenis van Bevrijdingsfestival Drenthe, en benadrukte het belang van het blijven werken aan vrijheid voor iedereen





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bevrijdingsfestival Drenthe Assen Ellen Ten Damme Marine Roadshow COC Groningen En Drenthe Vrijheid Rob Jetten Rolf Sanchez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bevrijdingsfestival Rotterdam: organisatie neemt maatregelen na drukte vorig jaarHet Bevrijdingsfestival in Rotterdam verwacht wederom veel bezoekers. De organisatie heeft maatregelen genomen om de drukte van vorig jaar, toen bezoekers door hekken braken en er lange wachttijden waren, te voorkomen. Zo is de ingang verplaatst en is de capaciteit begrensd tot 25.000 bezoekers.

Read more »

Alles wat je moet weten over het Bevrijdingsfestival vandaagVandaag wordt in Assen de bevrijding uitbundig gevierd op het Bevrijdingsfestival aan de Baggelhuizerplas. Wie er optreden, waar je precies moet zijn en hoe je daar komt, lees je in dit overzicht.

Read more »

Bevrijdingsfestival Assen live te volgen via RTV DrentheHet Bevrijdingsfestival in Assen wordt vandaag de hele dag live uitgezonden door RTV Drenthe op radio, televisie en via een liveblog op de website. Het programma omvat een vrijheidsbrunch, optredens, de vrijheidsvlam en muziek van het Noordpoolorkest.

Read more »

We vieren de vrijheid op het Bevrijdingsfestival Overijssel!Het is vandaag Bevrijdingsdag en dat wordt natuurlijk overal in de provincie gevierd. Wij zijn vandaag te vinden op het grootste feestje van de provincie: het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle.

Read more »

Bevrijdingsfestival Overijssel 2026 begint met Vrijheidsvuur en live-uitzendingenHet Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle is vandaag begonnen met het aansteken van het Vrijheidsvuur en optredens op het hoofdpodium. RTV Oost verzorgt live-uitzendingen vanaf het festivalterrein, waaronder een tv-programma met presentatoren Bert van Losser en Bas Nijhuis. Dit jaar zijn er veranderingen, zoals pinbetalen voor eten en drinken om wachttijden te verkorten.

Read more »

Bevrijdingsfestival Drenthe: Drukte, Muziek en Gesprekken over VrijheidHet Bevrijdingsfestival in Drenthe trekt veel bezoekers en biedt een divers programma met optredens van onder andere Ellen ten Damme, Robert Weston, Marc Floor en aandacht voor vrijheid voor de LHBTI+-gemeenschap.

Read more »