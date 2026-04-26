Bruiloftskosten: van 3000 euro tot 50.000 euro – Hoeveel geeft Nederland uit aan het ja-woord?

Een onderzoek naar de uiteenlopende kosten van een bruiloft in Nederland, aan de hand van interviews met verschillende koppels. Van een bescheiden huwelijk voor 3000 euro tot een droombruiloft met een budget van 50.000 euro.

Het trouwseizoen staat voor de deur. De kosten van een bruiloft zijn voor velen een belangrijke overweging, maar wat zijn die kosten precies? We spraken met mensen op straat in Delft om een beeld te krijgen van de uiteenlopende bedragen die aan een huwelijk worden uitgegeven.

Chestity en Matthijs, beiden in de twintiger jaren, gaven slechts 3000 euro uit aan hun bruiloft, inclusief ringen en een huwelijksreis naar Duitsland. Ze benadrukken dat dit een bewuste keuze was, gezien hun jonge leeftijd.

'We zijn heel goedkoop getrouwd', aldus Chestity. 'Op die leeftijd kan het niet meteen een heel groot spektakel worden. ' Ze trouwden op 18-jarige leeftijd, na een jaar van overleg, en vonden het fijn om dezelfde achternaam te delen. De vraag naar de gemiddelde kosten van een bruiloft is complex.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt hier geen specifieke cijfers over bij. Stichting Trouwbranche Nederland schat de gemiddelde kosten voor een bruiloft met vijftig tot zestig gasten op 25.000 euro, inclusief locatie, jurk en ringen, maar exclusief huwelijksreis en trouwvervoer. René Lelieveld van de brancheorganisatie benadrukt dat dit slechts een indicatie is.

Chestity en Matthijs hielden de kosten laag door te trouwen op een gratis dag, slechts twaalf gasten uit te nodigen, cadeaus te ontvangen voor de taart en kapper, en geen feest te organiseren. De foto's werden geregeld via vrienden, wat resulteerde in een bescheiden bedrag van 150 euro. Na de taart vertrokken ze direct naar Duitsland voor hun huwelijksreis.

Noa, 24 jaar oud, droomt al van haar bruiloft, die buiten in de zomer moet plaatsvinden met veel wit en een groots feest. Ze heeft een budget van 50.000 euro in gedachten voor eten, drinken, een band, de locatie en kleding, maar is nog niet begonnen met sparen. Ze wil pas trouwen na haar 30ste, wanneer ze zich meer gevestigd voelt.

Aart en Willemien, 81 en 74 jaar oud, stapten 55 jaar geleden in het huwelijksbootje tijdens de langste nacht van het jaar. Ze herinneren zich een bijzondere dag, waarbij ze met zon het gemeentehuis ingingen en bij terugkomst de sneeuw al aan het vallen was. Ze weten niet precies hoeveel hun bruiloft heeft gekost, aangezien het een cadeau van hun ouders was. Ze trouwden vanuit hun ouderlijk huis en ontvingen veel huishoudelijke cadeaus.

'We hadden een notitieblokje dat rondging onder de gasten, waarop stond wat we nodig hadden: een kaasschaaf en dat soort dingen', vertelt Willemien. Of het de mooiste dag van hun leven was, daarover twijfelen ze.

'Je werd geleefd', zegt het stel in koor. 'Alles werd voor je geregeld, ik was heel volgzaam. ' De gemiddelde trouwleeftijd is de afgelopen jaren gestegen, mede doordat veel stellen eerst een tijdje samenwonen. In 2024 waren mannen gemiddeld 38,8 jaar oud bij hun huwelijk, terwijl vrouwen gemiddeld 36,2 jaar oud waren





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

