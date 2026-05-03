Brouwerij in Bretagne moet stoppen met verkoop van John Lemon-bier na klacht van Yoko Ono

Een Franse brouwerij moet de verkoop van een bier met de naam John Lemon stopzetten na een klacht van Yoko Ono. De brouwerij overweegt een nieuwe naam voor het bier.

Een kleine brouwerij in Bretagne , Frankrijk, is gedwongen om de verkoop van een populair speciaalbier met de naam John Lemon te stoppen. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono , vond de woordgrap niet grappig en eiste via haar advocaten dat de brouwerij onmiddellijk zou stoppen met het gebruik van de naam.

Het bier, dat tonen van citroen en gember bevat, was een van de nieuwste creaties van brouwer Aurélien Picard, die bekend staat om zijn bieren met namen die verwijzen naar bekende persoonlijkheden. Eerder bracht hij bijvoorbeeld Mireille Mafieux uit, geïnspireerd op zangeres Mireille Mathieu, en Jean Gol Potier, een verwijzing naar modeontwerper Jean Paul Gaultier. De brouwerij kreeg een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren.

Volgens de brief die Picard ontving, zou hij 100.000 euro onmiddellijk moeten betalen en daarna 1500 euro per dag tot de verkoop stopt. Hij was geschokt door de eis. Het was gewoon een grapje, een etiket om mensen te laten glimlachen. We hebben veel bieren met woordspelingen op namen van sterren en dat gaf nooit problemen, zei Picard.

Na overleg mocht de brouwerij nog de resterende voorraad van ongeveer 5000 flessen verkopen tot 1 juli. Volgens de brouwer verdwijnen die laatste flessen snel uit de schappen. Mensen komen uit heel Bretagne om een fles te kopen. Het is een verzamelobject geworden.

Picard overweegt de verkoop van het bier voort te zetten onder de naam Jaune Lemon, een naam die volgens hem niet op juridische problemen zal stuiten. Dit is niet de eerste keer dat een drankmerk met de naam John Lemon problemen krijgt. In 2017 werd een Pools frisdrankmerk al gedwongen de naam aan te passen. De entourage van de zanger had het handelsmerk John Lemon laten registreren, speciaal voor dit soort gevallen.

De brouwerij hoopt dat de nieuwe naam geen juridische gevolgen zal hebben en dat ze hun bier kunnen blijven brouwen en verkopen. De brouwerij heeft al veel positieve reacties gekregen van klanten die de nieuwe naam steunen. Het is een mooie manier om de traditie van woordspelingen voort te zetten, aldus Picard. Hij hoopt dat de situatie snel opgelost wordt en dat hij weer rustig aan de slag kan met het brouwen van nieuwe bieren.

De brouwerij is bekend om zijn creatieve benadering en hoopt dat dit incident geen negatieve invloed zal hebben op hun reputatie. Het is een leerzaam proces en we hopen dat we hiervan kunnen leren, zegt Picard. Hij benadrukt dat het nooit de bedoeling was om iemand te kwetsen en dat het een eerbetoon was aan de iconische Beatles-zanger. De brouwerij blijft zich inzetten voor het brouwen van hoogwaardige bieren met een unieke twist.

Ze hopen dat de situatie snel opgelost wordt en dat ze weer kunnen focussen op hun passie: het brouwen van bier





