Brommobiel kantelt in Schiedam, motorrijder gewond bij botsing in Bleiswijk en burgemeester sluit panden na illegale prostitutie

Drie losse maar op één dag gebeurde incidenten: een brommobiel kantelt met lichtgewond, een motor crasht tegen auto met ernstig letsel, en Schiedams burgemeester sluit twee panden vanwege illegale prostitutie na klachten en internetadvertenties.

Vrijdag 5 juni vonden verschillende incidenten plaats die de aandacht trokken. Op het Nieuwlandplein in Schiedam kantelde een 45-kilometer brommobiel round 14:50 uur, bij de kruising met de Burgemeester Van Harenlaan.

Een persoon raakte lichtgewond, het voertuig liep schade op en werd weggetakeld. De precieze oorzaak van het kantelen is nog niet duidelijk. Tegelijkertijd, iets eerder rond 14:45 uur, botste een motor met een auto op de kruising van de Brandweerstraat met de Lorentzstraat in Bleiswijk. De motorrijder werd met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht.

Zowel de motor als de voorkant van de auto raakten beschadigd. Verder nestelde de burgemeester van Schiedam twee panden na vaststelling van illegale prostitutie. Het betrof een huis aan het Albertus Johannes de Haasplein en een appartement aan de Hoogstraat. Na klachten van buren en het vinden van internetadvertenties voor de bordelen, besloten handhavers tot sluiting.

De gemeente kondigt aan deze zomer strenger te scruten op dergelijke illegale praktijken





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Brommobiel Ongeluk Schiedam Motorcrash Bleiswijk Illegale Prostitutie

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