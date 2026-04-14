Broers Benjamins herenigen zich bij Noordscheschut, SC Elim uitgesloten

Justin en Youri Benjamins gaan nog één keer samen voetballen bij Noordscheschut. In de Onze Club Podcast blikken ze terug en sluiten een terugkeer naar SC Elim uit.

De broers Justin en Youri Benjamins gaan nog één keer samen voetballen, en wel bij tweedeklasser Noordscheschut . In de Onze Club Podcast , een initiatief dat de liefde voor het amateurvoetbal in Drenthe viert, sluiten ze een definitieve terugkeer naar SC Elim uit. SC Elim is de club waar het duo opgroeide. Justin arriveert als kampioen bij Noordscheschut . Afgelopen zaterdag vierde hij met het Overijsselse DKB'44 de titel in de vijfde klasse G. 'Mooi om dat samen met mijn vader Jan Otto, die ook stopt als trainer/coach in De Krim, te beleven', vertelt Justin, de oudste van de twee broers. 'Al begint het niveau me wel een beetje tegen te staan.'

De terugblik op hun voetbalcarrière brengt herinneringen naar boven. Justin en Youri speelden samen bij SC Elim, waarna Justin zich liet zien bij diverse clubs zoals MSC, Staphorst en Hoogeveen. Youri bleef trouw aan de huidige vierdeklasser. De passie voor het spel is onverminderd, maar de intensiteit van het competitieve element is iets afgenomen. Ze willen vooral samen genieten van het spel. Youri geeft aan in de podcast dat hij Justin altijd al wilde volgen. 'Daarna is het klaar.'

Hoewel de liefde voor voetbal groot blijft, nemen de broers het spelletje nu wat minder serieus. Een terugkeer naar SC Elim zat er echter niet in. Zo geeft Justin aan geen terugkeer te zien zitten. Youri vult dit aan door te zeggen dat hun vader geen goed gevoel kreeg bij de gesprekken met het bestuur van de club. Justin voegt eraan toe dat er niets meer te beleven valt bij SC Elim. Justin en Youri, die momenteel genieten van hun tijd bij DKB'44 en SC Elim, kijken vooruit naar een laatste avontuur samen bij Noordscheschut.

De podcast gaat verder in op de recente gebeurtenissen in het amateurvoetbal. Zo komt de bijna zekere titel van Achilles 1894 aan bod. Er wordt ingegaan op de hattrick van Yorick Zweerink, die volgens de broers onder zijn niveau speelt. Ook wordt er aandacht besteed aan de speciale oefenwedstrijd tussen SC Elim en DKB'44. De broers Benjamins delen hun gedachten over de laatste wens van Roelie Doldersum, een voormalig dorpsgenoot die ongeneeslijk ziek is en nog een keer al haar vijf zoons in het rode tenue van de vierdeklasser wil zien. Youri: 'Dat wordt een heel beladen avond, maar we gaan het in de kantine vrolijk proberen af te sluiten. Roelie houdt van voetbal en ook van een feestje.'

Sidekick Tom Meijers duikt met de podcastgasten in het afgelopen speelweekend en de aankomende wedstrijden. De podcast werpt een blik op de strijd om de titel in verschillende competities. De podcast bespreekt onder andere de situatie van ACV, HZVV en Gieterveen. Ook de koplopers VKW en DVC'59 uit Nieuw-Dordrecht worden genoemd, die mogelijk het voorbeeld van Justin en DKB'44 kunnen volgen door kampioen te worden aankomend weekend.

De makers van de Onze Club Podcast hebben daarnaast een speciale club opgericht: vv Onze Club. Dit seizoen nomineren de podcastgasten een actieve voetballer, trainer, verzorger, leider of materiaalman uit Drenthe voor vv Onze Club. Uiteindelijk vormt zich hieruit een volledige selectie, die in de zomer van 2026 een wedstrijd gaat spelen tegen FC Emmen. Deze wedstrijd wordt live uitgezonden door RTV Drenthe op een willekeurig amateurveld in de provincie. Het doel van vv Onze Club is om liefhebbers van het amateurvoetbal zowel binnen als buiten de lijnen met elkaar te verbinden. De selectie van Onze Club bestaat nu uit een divers team van spelers en stafleden, onder leiding van scheidsrechters Martin Arends, assistent-scheidsrechter René Broekman, Stefan Aalders en vierde man Jan Kuipers.

De podcast is bedoeld voor alle liefhebbers van het Drentse amateurvoetbal en telt meer dan zeshonderd voetbalfans uit de regio. Fans kunnen meepraten door te klikken op een uitnodigingslink. De Onze Club Podcast is te beluisteren via verschillende podcast-apps zoals Spotify, Apple Podcasts en Pocket Casts, zodat geen enkele aflevering gemist hoeft te worden.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

