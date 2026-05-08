Britse premier Starmer neemt verantwoordelijkheid voor Labour-nederlaag bij lokale en regionale verkiezingen

De Britse premier Starmer neemt verantwoordelijkheid voor de slechte uitslag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen in Engeland. De sociaaldemocraten verloren een grote nederlaag tegen de rechts-populistische Reform UK-partij van Nigel Farage. De tussenstand blijft Starmers partij ver achter bij de grote winnaar, maar er is nog maar een klein deel van de stemmen geteld. De uitslagen zijn volgens de premier 'heel slecht', maar hij blijft zijn positie behouden. Labour verliest in Engeland honderden zetels en de druk op de premier neemt toe. De Reform UK wint in districten die altijd Conservatief waren en breekt daarmee de traditie van Labour en de Conservatieven. De Liberal Democrats en de Green Party staan op winst.

De Britse premier Starmer neemt verantwoordelijkheid voor de slechte uitslag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen in Engeland. De sociaaldemocraten verloren een grote nederlaag tegen de rechts-populistische Reform UK-partij van Nigel Farage .

De tussenstand blijft Starmers partij ver achter bij de grote winnaar, maar er is nog maar een klein deel van de stemmen geteld. De uitslagen zijn volgens de premier 'heel slecht', maar hij blijft zijn positie behouden. Labour verliest in Engeland honderden zetels en de druk op de premier neemt toe. De Reform UK wint in districten die altijd Conservatief waren en breekt daarmee de traditie van Labour en de Conservatieven. De Liberal Democrats en de Green Party staan op winst





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

British Politics Labour Party Local And Regional Elections Reform UK Nigel Farage British Conservative Party Liberal Democrats Green Party Peter Mandelson British Ambassador In The US British Electoral System First Past The Post

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Barcelona Bereidt Zich Voor op Nieuw Seizoen met Historische Vriendschappelijke Wedstrijd tegen BirminghamDe Spaanse grootmacht FC Barcelona reist deze zomer naar Engeland voor een intensief trainingskamp, waar ze een bijzonder duel aangaan met Birmingham, mede-eigenaar Tom Brady.

Read more »

Uit de marge met linkse koers: de Green Party breekt door in de Britse politiekReform UK is niet de enige partij die het goed doet op de flanken van de Britse politiek. Ook de Green Party is in opmars en vormt een bedreiging voor Starmers Labour.

Read more »

Britse warenhuis Harrods betaalt schadevergoeding uit voor misbruikschandaal Mohamed al-FayedHarrods heeft tientallen mensen een schadevergoeding uitgekeerd in het misbruikschandaal rondom de overleden zakenman Mohamed al-Fayed. Honderden vrouwen beschuldigen de Egyptische zakenman van misbruik.

Read more »

Nog weinig stemmen geteld in VK, Reform van Farage op winstLabour van premier Starmer staat op fors verlies. De druk op hem om af te treden zal waarschijnlijk toenemen.

Read more »