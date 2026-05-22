Britse politie onderzoekt mogelijke betrokkenheid van voormalig prins Andrew bij zedenmisdrijven

De Britse politie onderzoekt of voormalig prins Andrew, neef van koningin Elizabeth, mogelijk betrokken is geweest bij meerdere zedenmisdrijven. Volgens Britse media is er een vrouw die heeft aangemeld dat ze is geïntroduceerd bij hem 'voor seksuele doeleinden'. Ook andere mogelijke slachtoffers worden gevraagd om zich bij de politie te melden.

Ook andere mogelijke slachtoffers worden opgeroepen zich bij de politie te melden. Prins Andrew (66) is tot op heden gearresteerd in Norfolk wegens mogelijk ambtsmisbruik. De politie heeft met verschillende getuigen gesproken sinds die dag. Volgens een bron bij de politie gaat het niet alleen om financiële misdrijven, maar om ambtsmisbruik, waaronder zedendelicten, fraude, corruptie, belemmering van de rechtsgang en meer.

Ook aantijgingen van bedreiging werden gemeld toen hij zijn honden uitliet (May 2022)





Britse regering geeft stukken vrij over voormalig Britse prins AndrewDe Britse regering heeft documenten vrijgegeven over de benoeming van de voormalige prins Andrew Mountbatten-Windsor (66) als internationaal handelsgezant. Daaruit blijkt onder meer dat er geen aanwijzingen zijn dat destijds een achtergrond- of veiligheidsonderzoek naar hem is gedaan.

Koningin Elizabeth II drong op voor benoeming zoon Andrew, en documenten tonen de belangstelling.Door de Britse regering vrijgegeven documenten tonen dat Koningin Elizabeth II op de benoeming van haar zoon Andrew heeft aangedrongen omdat hij geen andere familie tot zijn beschikking had en aangezien zijn zoon zijn rol als hertog van York vanzelfsprekend zou vinden. Ook de verklaring van minister Chris Bryant laat zien dat er geen sprake is van screening van Andrew voordat hij werd aangesteld. Hij moet zich aan de wetten en regels van de Britse ambtenarij houden en als burger kan hij voor de rechter worden gedaagd.

