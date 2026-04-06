Britse minister keurt optreden Ye af, druk op Wireless Festival neemt toe

De Britse onderwijsminister Bridget Phillipson heeft zich uitgesproken tegen het optreden van rapper Ye op het Wireless Festival in Londen, vanwege zijn antisemitische uitspraken. De druk op het festival om de rapper te weren neemt toe, met terugtrekkingen van sponsoren en kritiek van politici.

De Britse onderwijsminister Bridget Phillipson heeft haar afkeuring uitgesproken over de mogelijke optredens van rapper Ye (voorheen bekend als Kanye West ) op het Wireless Festival in Londen. Phillipson noemde eerdere uitspraken van de artiest 'volstrekt onacceptabel en walgelijk', en benadrukte dat er geen ruimte is voor haat, onverdraagzaamheid of antisemitisme.

De minister nam geen standpunt in over de vraag of de rapper de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegd moet worden, maar haar duidelijke afkeuring weerspiegelt de groeiende bezorgdheid over de controverse rond Ye's uitlatingen. Deze controverse, gekenmerkt door antisemitische opmerkingen en acties, heeft geleid tot aanzienlijke kritiek en verontwaardiging in verschillende kringen.\De druk op het Wireless Festival om Ye's optreden te annuleren neemt toe. Naast de kritiek van minister Phillipson, heeft ook premier Starmer zich al kritisch uitgelaten over de boeking. Bovendien hebben meerdere grote sponsoren van het festival, waaronder Pepsi, zich reeds teruggetrokken, wat de financiële druk op de organisatoren verder opvoert. Verschillende politici eisen nu niet alleen dat Ye niet op het festival mag optreden, maar ook dat hij helemaal geen toegang tot het land krijgt. Dit sluit aan bij de recente ervaringen van de rapper, zoals de intrekking van zijn visum in Australië vorig jaar na de release van een controversieel nummer. De ontwikkelingen rond Ye en zijn optredens wekken vergelijkbare reacties op in Nederland, waar het CIDI de gemeente Arnhem heeft opgeroepen om de concerten van Ye in het GelreDome af te gelasten vanwege zijn antisemitische uitspraken.\De controverse rond Ye strekt zich verder uit dan alleen de politieke reacties. De publieke opinie is verdeeld, met een breed scala aan reacties op de kwestie. Sommigen vinden dat Ye verantwoordelijk gehouden moet worden voor zijn uitspraken en dat zijn optredens niet getolereerd moeten worden. Anderen benadrukken het recht op vrije meningsuiting en pleiten ervoor om zijn werk te scheiden van zijn controversiële uitspraken. De recente controverse rond Ye onderstreept de complexiteit van de discussie rond vrijheid van meningsuiting, antisemitisme en de rol van bekende personen in de publieke ruimte. Het geval werpt ook een schijnwerper op de verantwoordelijkheid van organisatoren van evenementen en de invloed van sponsors. De situatie biedt een interessante casus voor de analyse van de verwevenheid van cultuur, politiek en ethiek in de hedendaagse samenleving





Premier Starmer maakt zich zorgen over optredens Ye in LondenDe Britse premier Keir Starmer vindt het 'zeer zorgwekkend' dat rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, deze zomer drie keer optreedt in Londen. Ye heeft de afgelopen jaren onder vuur gelegen vanwege meerdere antisemitische uitspraken. Ye is half juli de hoofdact van het Wireless Festival in de Britse hoofdstad.

Grote sponsoren Londens festival weg om optreden Kanye WestWest ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Begin juni staat de rapper in het Gelredome in Arnhem.

Wireless Festival verliest nog een sponsor na boeking rapper YeHet Wireless Festival verliest opnieuw een sponsor na de aankondiging van de omstreden rapper Ye als headliner. Drankleverancier Diageo volgt het voorbeeld van hoofdsponsor Pepsi en trekt de financiering voor het festival in.

