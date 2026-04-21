Britse koninklijke familie eert koningin Elizabeth met emotionele honderdste verjaardagsreceptie

Leden van het Britse koningshuis kwamen samen op Buckingham Palace om de honderdste geboortedag van de overleden koningin Elizabeth te herdenken tijdens een bijzondere receptie.

De Britse koninklijke familie heeft op stijlvolle en emotionele wijze een punt gezet achter de vieringen rondom de honderdste geboortedag van de overleden koningin Elizabeth II. In de statige vertrekken van Buckingham Palace vond dinsdagavond een exclusieve receptie plaats die volledig in het teken stond van het eren van haar erfenis en de waarden die zij gedurende haar historische regeerperiode van ruim zeventig jaar heeft uitgedragen.

Het evenement bracht niet alleen de naaste familieleden samen, waaronder koning Charles en koningin Camilla, maar ook prins William en zijn echtgenote Catherine, de prinses van Wales. De sfeer was er een van respect, verbondenheid en nostalgie, waarbij de aanwezige royals uitgebreid de tijd namen om herinneringen te delen en de genodigden hartelijk te begroeten. Een bijzonder onderdeel van deze receptie was de uitnodiging van burgers die exact op dezelfde dag hun honderdjarige verjaardag vierden als de koningin zou hebben gedaan. Deze symbolische ontmoeting zorgde voor vele hartverwarmende momenten. De koninklijke familie liet zich van hun meest toegankelijke kant zien door gezamenlijk de honderdjarigen toe te zingen, een gebaar dat door de aanwezigen met veel emotie werd ontvangen. Ook was er een prominente rol weggelegd voor vertegenwoordigers van talloze organisaties die jarenlang onder het beschermheerschap van Elizabeth vielen, waaronder het Britse Rode Kruis. Beelden die door Buckingham Palace via Instagram werden gedeeld, toonden hoe de koning en zijn familieleden in informele gesprekken verwikkeld waren en gezamenlijk de feestelijke verjaardagstaart aansneden, wat het gevoel van een hechte gemeenschap versterkte. Naast de centrale festiviteiten stond de dag ook in het teken van subtiele eerbetonen en visuele herinneringen. Zo trok prinses Catherine de aandacht door een iconische parelketting te dragen die voorheen eigendom was van koningin Elizabeth, een krachtig symbool van de voortzetting van de koninklijke tradities. Op een door het hof gepubliceerde groepsfoto waren naast de hoofdmacht ook prinses Anne, prins Edward met zijn vrouw Sophie, en andere prominente leden zoals de hertog en hertogin van Gloucester en de hertog van Kent te zien. Koning Charles, die zichtbaar geëmotioneerd was door de herdenking van zijn moeder, blikte met weemoed terug op haar leven. Het was een dag die voor de Britse monarchie in het teken stond van bezinning op een tijdperk dat in 2022 ten einde kwam toen Elizabeth op 96-jarige leeftijd overleed, maar dat in de harten van de familie en het Britse volk nog altijd springlevend blijft





Vertrouwen in koningspaar is opnieuw gestegenHet vertrouwen in koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) is voor het tweede jaar op rij gestegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Koningsdagonderzoek van EenVandaag, waarvoor 22.000 leden uit het opiniepanel zijn ondervraagd. Het vertrouwen in de koning steeg naar 63 procent, terwijl dat in 2024 nog 53 procent was.

Brits parlement onbewust fout geïnformeerd, zegt Starmer, maar hij stapt niet opDe Britse premier moest vandaag verantwoording afleggen na nieuwe onthullingen in de affaire rond Peter Mandelson. De oppositie vindt dat Starmer moet aftreden.

Koning Charles herdenkt moeder Elizabeth met videoboodschapKoning Charles heeft zijn overleden moeder koningin Elizabeth geëerd met een videoboodschap op YouTube, ter gelegenheid van wat haar honderdste verjaardag zou zijn geweest. In de toespraak stond hij stil bij haar leven en nalatenschap.

Koning Charles en koningin Camilla onthullen schaalmodel monument koningin ElizabethHet Britse koningspaar bekeek in het British Museum het ontwerp voor het nationale monument van wijlen koningin Elizabeth, terwijl ook de veranderende rol van de prinsessen Beatrice en Eugenie de aandacht trekt.

Willem-Alexander en Máxima aanwezig bij jaarlijks diner met diplomatenKoning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) bieden leden van het corps diplomatique op 23 april een galadiner aan. Het jaarlijkse banket met de ambassadeurs vindt plaats in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam.

