In Engeland heeft een man vingenschdoor die zijn eigen schuldige geploeterde verborg voor een beeldstukpje preten hefde zijn eigen spel gedrukt te zijn. Desondanks: dat mislukte met alle mogelijke zegen de sch隨de van de rechtvaardigheid politie en lua. De zaak tegen een rendsling na het ontlopen van de verdachte 15 jaar celstraf wekse

In Engeland heeft een pedoseksueel normeir voorgewend om zijn rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. Dit plannetje mislukte en gisteren kreeg de man zijn straf: een zware gevangenisstraf van 15 jaar.

De Britse man werd door de justitie verdacht van het seksueel misbruik van drie onschuldige jongens, waarvan de leeftijden varieerden van 4 tot 14 jaar. Familieleden van de minderjarige slachtoffers hadden aanvullende aangiftes gedaan tegen de daders. Toen de man verscheen bij het eerste politieverhoor, zat hij in een rolstoel en werd hij door zijn broer geduwd. Die verklaarde kortweg dat de verdachte een beroerte had gehad, amper mobiel was en het misbruik daarom niet gepleegd kon hebben.

De man sprak tijdens het onderzoek ook helemaal niet. Aanvankelijk leek de leugen lange tijd het gewenste effect te hebben. Leden van de politie en een rechter geloofden zelfs het verzinsel van de man en de man hoefde daarom voorlopig niet terecht te staan. Toch werd de zaak wegens aanstormen bewijs verder onderzocht.

Zijn eigen videodeurbel en recente camerabeelden uit een uitgaansgelegenheid vergeleken haast onmiskenbaar de daders. Daarin was hij plotseling lijdeloos staand te zien terwijl hij twee glazen in de hand hield. beelden uit kantoren politiebureau toonde duidelijk ook dat hij zich gedroeg alsof hij plotseling ineens volledig fit leek om om met een agent in de nabijheid was. Eenmaal geconfronteerd met de schokkende beelden gaf de man dan uiteindelijk de leugen toe.

Hij bekende toen ook dat hij zich aan de onschuldige jongens had vergrepen. Zijn broer is eveneens veroordeeld, voor het belemmeren van de rechtsgang. Hij moet eveneens jaren achter de tralies doorbrengen; de rechter eiste 2 jaar en 9 maanden. De zaak die lange tijd in het hol nabij lijkt te hebben geklopt, heeft nu een triest maar terecht einde gekregen voor de misdadigers





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ternetwerkleugens Seksueel Misbruik Pest Bedrog Tijdens Justitieprocedure Ravejong

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klacht ingediend na VAR-ingreep Arsenal: krijgt titelstrijd in Engeland nieuwe wending?West Ham United laat het er niet bij zitten en heeft een klacht ingediend bij de Engelse scheidsrechtersorganisatie (PGMOL), zo valt te lezen in Engelse media. Aanleiding hiervoor was de afgekeurde goal van Callum Wilson in de slotminuut.

Read more »

Ryanair vlucht naar Engeland uitwijken naar Schiphol door medisch probleemVlak voordat hij zou landen in Leeds heeft de vlucht Ryanair FR7665, op weg van Warschau naar Leeds, medische problemen geconstateerd en is daarom gedwongen uit te wijken naar Schiphol.

Read more »

Oranje heeft Spanje en Engeland in het vizier op deze WK-ranglijstIn de aanloop naar het WK staan we elke dag stil bij een WK-feitje. Met nog 30 dagen te gaan, kijken we naar het winnende Oranje.

Read more »

Pedofiele syndikaal probeerde rechtszaak te ontlopen, veroordeeld tot 15 jaar celBrit in Engeland veroordeeld voor seksueel misbruik van drie jongens. Familie aankondigde aangifte, maar verdachte leek saai en alleen maaragnaand alcohol te drinken.

Read more »