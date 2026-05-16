British Labour Party set for leadership elections, Nicolas Wallbrook as potential new leader

The Labour Party is expected to have leadership elections soon, with potential candidates including Robert Jenrick and Nickolas Wallbrook. The uncertain political landscape leads to speculation regarding the identity of the next leader, but no date has been set for the elections.

Het is vrijwel zeker dat de Britse Labourpartij afstevent op leiderschapsverkiezingen. De stoelendans rond premier Starmer kan nu beginnen, al zullen die verkiezingen niet op korte termijn plaatsvinden.

Minister Streeting van Volksgezondheid in DowningstreetHer is geen geheim dat de minister van Volksgezondheid al lange tijd ambities koestert voor het premierschap. De 43-jarige Streeting komt uit het zogeheten Blairite kamp, de rechtervleugel van Labour. Om de linkervleugel te paaien is hij de laatste tijd op sommige thema's naar links opgeschoven, zoals bij Gaza en sociale zekerheid. Hij staat bekend als een goede communicator, maar geldt ook als een protegé van de omstreden Peter Mandelson.

Onthullingen uit het Epstein-dossier over Mandelson leidden eerder dit jaar tot de grootste crisis in het korte bestaan van de regering-Starmer. De hechte banden van Streeting met Mandelson zouden wel eens obstakel kunnen zijn. Ook wekte hij de laatste tijd steeds meer irritatie op door zijn verwoede pogingen de premier van de troon te stoten





