Britische premier Starmer onder enorm tegenvecht bij Labour

De Britse premier Starmer krijgt steeds meer tegenwind na de verpletterende nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels hebben volgens Britse media bijna zeventig Lagerhuisleden van Labour gevraagd om zijn vertrek.

De krant The Times meldt dat ook meerdere ministers Starmer hebben gevraagd om na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. Labour leed een enorm zetelverlies in de gemeenteraden. Van de ruim 2500 raadszetels die op het spel stonden, zijn er maar 1063 over. De grootste partij is nu met afstand Reform UK van brexitgezicht Nigel Farage.

Die partij had voor de verkiezingen slechts twee zetels, nu 1453. Sinds de nederlaag melden zich al Labour-parlementariërs die willen dat Starmer vertrekt. De premier hield vanochtend een toespraak die bij zijn eigen partij voor rust moest zorgen, maar de roep om zijn aftreden wordt dus alsmaar luider.

'De toespraak om Starmers premierschap nieuw leven in te blazen, heeft een deel van zijn Labour-fractie niet gerustgesteld. Steeds meer Lagerhuisleden roepen hem op af te treden. Inmiddels zijn ook vier regeringsmedewerkers opgestapt uit protest. Morgenochtend dient een nieuw moment van gevaar zich aan voor de premier.

Om 10.00 uur Nederlandse tijd begint de wekelijkse ministerraad. Volgens verschillende Britse media zouden meerdere ministers hem de wacht willen aanzeggen. Zo begint het steeds meer te lijken op het scenario dat in 2022 Boris Johnson ten valt bracht. Het begon met het aftreden van zijn minister van Financiën.

Toen was het hek van de dam: de ene na andere minister en staatssecretaris stapte op, waarna zijn regering in feite in elkaar klapte. Johnson kon niet anders doen dan zijn ontslag





