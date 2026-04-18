Brit schuldig aan verkrachting na 17 jaar onterechte celstraf voor ander

Een 52-jarige Brit is schuldig bevonden aan een verkrachting uit 2003, terwijl de man die hiervoor 17 jaar vastzat, Andrew Malkinson, nu vrij is. De politie biedt excuses aan voor ernstige procedurele fouten die leidden tot de onterechte veroordeling en het langdurig ontlopen van de werkelijke dader.

De zaak, die zich afspeelde nabij Manchester, betrof een brute aanval op een vrouw die op straat werd mishandeld en verkracht. Malkinson werd destijds geïdentificeerd door het slachtoffer, wat leidde tot zijn veroordeling. Zelfs toen de vrouw tijdens het proces twijfels begon te uiten over de accuraatheid van haar herinnering, werden deze signalen afgedaan als normale nervositeit in een proces. Malkinson deed twee pogingen om zijn zaak heropend te krijgen, maar pas in 2020 werd hij vrijgelaten wegens goed gedrag. De definitieve vernietiging van zijn veroordeling kwam pas tot stand nadat geavanceerdere onderzoeksmethoden nieuw DNA-onderzoek mogelijk maakten. Dit baanbrekende onderzoek bracht het genetisch materiaal van een andere man aan het licht: Paul Quinn. Het bleek dat Quinn al eerder veroordeeld was voor meerdere zedenmisdrijven, waardoor zijn DNA reeds in de justitiële databank geregistreerd stond. Verder onderzoek wees uit dat Quinn op internet had gezocht naar informatie over onterechte veroordelingen en de bewaartermijnen van DNA-materiaal door de politie. Malkinson uitte zijn opluchting dat de werkelijke dader nu is berecht, en sprak over een belangrijke stap voorwaarts voor het slachtoffer, zichzelf en de maatschappij als geheel. Hij benadrukte echter ook dat een grotere nauwkeurigheid en voortvarendheid van de politie had kunnen voorkomen dat de ware schuldige zo lang vrij kon blijven. Zo was al in 2007 bekend geworden dat er DNA-materiaal van een andere persoon was aangetroffen, maar dit spoor werd destijds niet verder onderzocht. De politie van Manchester heeft de ernstige tekortkomingen erkend. In een officiële verklaring werd toegegeven dat er 'overduidelijk iets fout is gegaan, zowel binnen de politie van Manchester als binnen het bredere justitiesysteem. Dit spijt ons oprecht.' Het slachtoffer toonde zich verheugd dat het recht eindelijk heeft gezegevierd, maar onderstreepte tevens de verwoestende impact die de gemaakte fouten niet alleen op haar eigen leven, maar ook op dat van Andrew Malkinson hebben gehad. De definitieve strafmaat voor Paul Quinn zal begin juni bekend worden gemaakt, waarmee een pijnlijk hoofdstuk in deze zaak hopelijk definitief kan worden afgesloten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dr. Nassau College Gieten opnieuw aan de bel bij gemeente over huisvestingHet Dr. Nassau College in Gieten kaart opnieuw de nijpende huisvestingsproblematiek aan bij de gemeente Aa en Hunze. Een eerder plan voor een nieuw onderkomen, dat deel uitmaakte van een cultuur- en onderwijscentrum, strandde eerder door tegenstand tegen het verlies van een voetbalveld. Met een verwachte stijging van het leerlingenaantal naar 440 leerlingen komend schooljaar, zoekt de school met de gemeente naar noodoplossingen, maar benadrukt de noodzaak van een structurele oplossing. De school roept de politiek op tot actie, gezien de komst van een nieuwe gemeenteraad.

Menselijke Fout Leidt Bijna tot Ramp in Parkeergarage RidderhofEen verbouwing in een bovenliggende winkel leidde tot een gevaarlijke situatie in de parkeergarage van winkelcentrum Ridderhof. Een deel van het plafond stortte naar beneden na het losmaken van een stalen constructiebalk, een gebeurtenis die als een menselijke fout wordt bestempeld. Gelukkig vielen er geen gewonden, mede doordat het incident laat op de avond plaatsvond.

Oud-verpleger opnieuw voor de rechter voor ontucht met minderjarigeEen 55-jarige man uit Boxtel, die in 2015 veroordeeld werd voor ontucht met een minderjarige, moet zich opnieuw verantwoorden voor de rechter. Elf jaar na zijn eerdere veroordeling staat hij weer terecht op verdenking van ontucht met een andere minderjarige. Twijfel over de leeftijd van het slachtoffer uit het verleden zorgt voor een opvallende eis van de officier van justitie. De man, die na zijn eerdere veroordeling behandeld werd voor pedofiele neigingen, werd in 2024 opnieuw aangehouden na een melding van een jongen die hem herkend had op social media.

Drugslab ontdekt en twee verdachten aangehouden in Loon op ZandDe politie heeft woensdagavond een in aanbouw zijnd drugslab ontdekt in een loods aan De Hoogt in Loon op Zand. Twee verdachten, een 28-jarige man uit Oisterwijk en een 18-jarige man uit Alphen aan den Rijn, zijn aangehouden nadat ze werden gevolgd vanuit een auto met spullen voor een drugslab. Een speciaal team heeft de aangetroffen materialen vernietigd. Het onderzoek loopt nog.

Freek Vonk gebeten door zoutwaterkrokodil in AustraliëTijdens opnames voor zijn kinderprogramma Freeks Wilde Wereld is bioloog Freek Vonk in het Northern Territory van Australië gebeten door een zoutwaterkrokodil. Hij deelde beelden van de bebloede wond op zijn arm en noemde het 'een klein liefdesbeetje', ondanks het risico van zijn vak. Dit is niet de eerste keer dat Vonk door een dier wordt gebeten; eerdere incidenten waren met een rifhaai, een tapijtpython en een tijgermeerval.

Regionaal 112-nieuws: verkeerscontroles, ongelukken en juweliersovervalEen overzicht van het meest opvallende 112-nieuws uit de regio van donderdag 16 april. Dit omvat een grote verkeerscontrole in Spijkenisse met meerdere bekeuringen en aanhoudingen, een aanrijding tussen een auto en vrachtwagen in Rotterdam-Europoort, een juweliersoverval in Rotterdam-IJsselmonde en een fietser die gewond raakte na een botsing met een auto in Berkel en Rodenrijs.

