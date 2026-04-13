Brighton-trainer Hürzeler: 'Mats Wieffer hoort bij de beste Nederlandse spelers ter wereld'

Fabian Hürzeler, de trainer van Brighton & Hove Albion, spreekt vol lof over Mats Wieffer. Hij vindt dat de Nederlandse voetballer tot de beste spelers ter wereld behoort en een plek in de WK-selectie verdient. Ondanks zijn sterke prestaties lijkt de kans op selectie klein.

Volgens Fabian Hürzeler , trainer van Brighton & Hove Albion , is Mats Wieffer een speler van wereldklasse. De Duitse coach, die de teugels van de club onlangs heeft overgenomen, is lovend over de prestaties van de 26-jarige Nederlandse voetballer. Wieffer heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een cruciale speler voor het team, met name op de rechtsbackpositie. Zijn trainer benadrukt dat Wieffer het in zijn ogen verdient om geselecteerd te worden voor het aanstaande Wereldkampioenschap.

Hürzeler ziet in Wieffer een speler die de Nederlandse selectie aanzienlijk kan versterken. Hij roemt de veelzijdigheid en het fysieke vermogen van de speler, en benadrukt de tactische vrijheid die Wieffer krijgt om zowel de verdediging te versterken als aanvallend het spel te ondersteunen. De coach gelooft dat Wieffer op dit moment tot de beste Nederlandse spelers behoort en hij hoopt dan ook dat de bondscoach de speler een kans geeft. De bewondering van Hürzeler voor Wieffer komt na een indrukwekkende periode bij Brighton, waar de voetballer zich heeft ontpopt tot een onmisbare kracht. Wieffer, die in Borne geboren is, heeft in de Engelse competitie laten zien dat hij van onschatbare waarde kan zijn voor zijn team. Zijn laatste interland dateert echter van juni 2025, toen hij als verdedigende middenvelder speelde in een wedstrijd tegen Malta. Inmiddels heeft Wieffer zich bij Brighton getransformeerd tot een vaste waarde op de rechtsbackpositie, waar hij grote indruk maakt op zijn trainer. Hürzeler prijst de ontwikkeling van Wieffer, vooral op het gebied van aanvallende acties en zijn vermogen om ruimtes op het middenveld te benutten. De trainer benadrukt ook de fysieke kracht en de verdedigende kwaliteiten van de speler, die hij beschouwt als essentieel voor het succes van het team. Ondanks de lovende woorden van Hürzeler, lijkt de kans op een selectie voor het WK klein. De concurrentie op de rechtsbackpositie is groot, met spelers als Denzel Dumfries en Jurriën Timber die de voorkeur lijken te krijgen van de bondscoach. Ook Lutsharel Geertruida is in beeld gekomen als vervanger, waardoor de weg naar het WK voor Wieffer er lastig uitziet. De positie van Wieffer in de pikorde van het Nederlands elftal is op dit moment onzeker, ondanks zijn sterke prestaties voor Brighton. De bondscoach lijkt andere keuzes te maken, wat voor veel fans en experts onbegrijpelijk is. De uitspraken van Hürzeler benadrukken het talent en de potentie van Wieffer, en de vraag is dan ook of de bondscoach zijn beslissingen zal heroverwegen. De tijd zal het leren of Wieffer alsnog een plekje in de selectie krijgt. De druk op de bondscoach neemt toe naarmate de kwaliteiten van Wieffer duidelijker worden. Zijn veelzijdigheid, technische vaardigheden en zijn positieve instelling op het veld maken hem een waardevolle speler. De fans hopen op een verrassing, en dat Wieffer, ondanks de concurrentie, toch de kans krijgt om zich te laten zien op het grootste voetbalpodium ter wereld. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van Wieffer in het Nederlands elftal, en de fans hopen dat hij zijn plek in de selectie veilig kan stellen. De huidige situatie benadrukt het belang van consistente prestaties en de uitdagingen die komen kijken bij het selecteren van een team vol talentvolle spelers





