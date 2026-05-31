Brian Brobbey positief over Ajax, spijtig dat club in Conference League terechtkomt

Brian Brobbey kijkt met een positieve instelling terug op zijn laatste periode bij Ajax . Hij gelooft dat de club weer op weg naar boven is, ook al moet Ajax mogelijk in de Conference League spelen, wat hem spijt.

In een interview met Voetbal International vertelt hij dat hij nog steeds alle wedstrijden van zijn oude club volgt via zijn iPad.

"Het is geen makkelijk seizoen geweest, het is niet leuk om Ajax zo te zien, eerlijk gezegd. Vervelend. Maar ik denk dat het wel goed komt, ze hebben een nieuwe technisch directeur (Jordi Cruijff) gehaald en er komt ook een nieuwe trainer, zag ik voorbij komen. Dus hopelijk komt het goed.

" Brobbey benadrukt dat zijn eigen periode bij Ajax, hoewel niet doorslaggevend in doelpunten, toch waardevolle ervaringen bood. "Het waren niet veel doelpunten, maar andere dingen, zoals de bal vasthouden en het team helpen, gingen wel goed. Farioli zei dat ik altijd door moest gaan en dat ik in zijn ogen heel belangrijk was. Dat heb ik meegenomen uit dat jaar, dat ik altijd door moet blijven gaan.

Want hij stelde me toch altijd weer op. Het was niet het seizoen dat ik gehoopt had bij Ajax, maar hij vond me belangrijk en zag wat ik deed voor het team. Dus ik kijk er eigenlijk wel goed op terug.

" Ajax verzekerde zich na een spannende play-off finale tegen FC Utrecht van een plek in de voorrondes van de Conference League. Sunderland, waar Brobbey momenteel speelt, kwalificeerde zich voor de Europa League. Brobbey uitte spijt dat hij niet terug kan keren naar Amsterdam om tegen Ajax te spelen in een Europese competities.

"Ik had eigenlijk gehoopt dat Ajax ook de Europa League zou halen, zodat we misschien tegen ze konden spelen. Dat was leuk geweest, om weer naar de Johan Cruijff Arena te komen, maar ja, helaas", besluit hij. Brobbey blijft zijn voormalige club steunen en hoopt op een betere toekomst onder nieuwe leiding





