Breel Embolo mist vlucht naar VS door ESTA-probleem

Breel Embolo kon niet met de Zwitserse nationale ploeg naar de Verenigde Staten reizen vanwege een problemen met zijn ESTA-vergunning, mogelijk gerelateerd aan een recente veroordeling. De hoop is dat hij later deze week alsnog mag vertrekken.

De Zwitserse nationale ploeg is in volle voorbereiding op het WK 2026 , dat plaatsvindt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Als onderdeel van de voorbereidingen is de selectie al naar de Verenigde Staten gereisd om te acclimatiseren en een oefenwedstrijd te spelen.

Dinsdag vertrok het grootste deel van de ploeg, maar opvallend was de afwezigheid van aanvaller Breel Embolo. De Zwitserse voetbalbond (SFV) bevestigde dat Embolo niet aan boord van het vliegtuig was, hoewel hij oorspronkelijk wel op de reislijst stond. De reden was een plotseling probleem met zijn ESTA-vergunning, de elektronische reistoestemming die nodig is voor visumvrij reizen naar de Verenigde Staten. Volgens de verklaring van de SFV was Embolo's ESTA-aanvraag tot de ochtend van vertrek goedgekeurd.

Maar rond 10:30 uur ontving de bond onverwacht het bericht dat de aanvraag nader onderzocht moest worden.

'Helaas kan Breel momenteel niet met het team naar de Verenigde Staten reizen', luidde de officiële mededeling. 'Zijn ESTA-vergunning was tot vanochtend goedgekeurd. Maar om 10:30 uur kregen we echter ineens te horen dat zijn ESTA-aanvraag nader moet worden onderzocht.

' Zwitserse media speculeren dat het nadere onderzoek verband houdt met een recente gerechtelijke uitspraak. Op 21 april van dit jaar werd Embolo definitief veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 45 dagen en een boete van ongeveer 147.000 euro. Dit was het gevolg van een incident in Basel in 2018, waarbij Embolo betrokken was bij meerdere bedreigingen tijdens een ruzie. De veroordeling werd pas onlangs definitief, nadat eerdere procedures waren doorlopen.

Ondanks deze tegenslag is de SFV optimistisch dat het WK van Embolo niet in gevaar komt. Sterker nog, er is hoop dat hij woensdag of donderdag alsnog naar de Verenigde Staten mag afreizen, zodra het onderzoek naar zijn ESTA-aanvraag is afgerond. De Zwitserse ploeg speelt zaterdag een oefenwedstrijd tegen Australië in de Verenigde Staten, en Embolo zou mogelijk nog op tijd kunnen aansluiten.

De blessurevrije speler is een belangrijke schakel in de aanval van het Zwitserse elftal, dat hoopt tijdens het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada een sterke indruk te maken. Naast Embolo telt de selectie ook andere sterren zoals Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka en Manuel Akanji. De Zwitserse ploeg staat onder leiding van bondscoach Murat Yakin, die de ploeg naar een succesvol toernooi wil loodsen. De voorbereidingen zijn intensief, met trainingen en een oefenwedstrijd om de vorm te testen.

De kwestie rond Embolo toont aan hoe complex reisformaliteiten kunnen zijn voor spelers met een strafblad, zelfs als het om voorwaardelijke straffen gaat. De verwachting is dat Embolo snel zijn ESTA-probleem zal oplossen en zich bij de ploeg voegt. Het WK 2026 is een bijzonder toernooi omdat het voor het eerst door drie landen wordt georganiseerd: Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Dit biedt unieke uitdagingen, zoals lange reizen tussen wedstrijdlocaties en verschillende klimaatzones.

Zwitserland bereidt zich hier zorgvuldig op voor, met een trainingskamp in de Verenigde Staten om te wennen aan de omstandigheden. Na de oefenwedstrijd tegen Australië volgen nog meer voorbereidingswedstrijden. De Zwitserse ploeg hoopt tijdens het WK de groepsfase te overleven en mogelijk ver te komen, maar daarvoor is het essentieel dat alle spelers fit en beschikbaar zijn. De situatie rond Embolo onderstreept het belang van een goede administratieve voorbereiding.

De SFV werkt nauw samen met de Amerikaanse autoriteiten om de kwestie op te lossen. Fans en media volgen de ontwikkelingen op de voet, want Embolo is een publiekslieveling en zijn aanwezigheid kan het verschil maken. Het is nu wachten op goed nieuws over zijn ESTA-vergunning, zodat hij alsnog naar de Verenigde Staten kan reizen en zich bij zijn teamgenoten voegen voor de laatste fase van de voorbereiding





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