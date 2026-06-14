Bredase voetbaljournalist Sjoerd Mossou verlaat WK om bij zieke vader te zijn

De Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou verlaat het WK voetbal per direct om bij zijn ernstig zieke vader te zijn. In een emotionele column legt hij uit waarom de nested tijd met zijn vader belangrijker is dan het toernooi.

De Bredase voetbaljournalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad keert per direct terug naar Nederland om bij zijn zieke vader te zijn. Het WK is nog maar net begonnen, maar hij pakt alweer zijn koffers.

"Mijn vader heeft niet lang meer te leven. " vanuit de Verenigde Staten schrijft Mossou dat zijn vader hem nog op het hart had gedrukt om gewoon naar het toernooi te gaan. "Hij zei dat hij op me zou wachten, dat we straks na de zomer nog een keer lekker samen naar NAC konden. Maar de tumor in zijn hoofd denkt daar anders over.

" De situatie van zijn vader ging de afgelopen dagen zo hard achteruit dat er voor Mossou geen keuze meer was. "De weinige tijd die we samen nog hebben, is oneindig veel meer waard dan dit godvergeten WK", schrijft hij in zijn column. Mossou schreef die column vanaf het vliegveld in Kansas City, in afwachting van zijn vlucht naar huis.

"Ik kan niet wachten om straks samen te praten, samen te zwijgen, samen voetbal te kijken, nog eventjes samen te zijn. " Winnaar derby Willem II-NAC Breda is niet te voorspellen, zegt sportjournalist Sjoerd Mossou





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Voetbaljournalist Sjoerd Mossou WK Zieke Vader NAC Breda Emotionele Column

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