Breda opent Seeligpark: Het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland

Breda transformeert een oud militair terrein tot het Seeligpark, een nieuwe groene oase die als eerste park in Nederland volledig rookvrij is.

Breda heeft een bijzondere mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van haar stedelijk gebied. Sinds woensdagmiddag kunnen inwoners en bezoekers genieten van het Seeligpark , een nieuw stadspark dat een cruciale rol gaat spelen in de leefbaarheid van de stad.

Wat dit park zo bijzonder maakt, is dat het is ontstaan op de plek van een voormalig militair terrein dat jarenlang volledig afgesloten was voor het grote publiek. De transformatie van een gesloten kazerneterrein naar een open, toegankelijke groene oase markeert een belangrijke verschuiving in hoe de stad Breda omgaat met haar beschikbare ruimte. Wethouder Eddie Förster van Stedelijke Ontwikkeling benadrukte tijdens de opening dat deze stap essentieel is om de stad toegankelijker en gezonder te maken voor iedereen.

Het park dient niet alleen als plek voor recreatie, maar ook als een belangrijke groene long in een omgeving die steeds verder verstedelijkt. Naast de fysieke transformatie van het terrein is er een zeer opvallend beleid geïmplementeerd: het Seeligpark is het allereerste volledig rookvrije stadspark van Nederland. Dit initiatief is onderdeel van een bredere visie op volksgezondheid en het creëren van een schone leefomgeving.

De keuze om roken volledig te verbieden in dit park is niet willekeurig, maar volgt een trend die we al langer zien in de publieke ruimte. Wethouder Arjen van Drunen, de drijvende kracht achter dit rookvrije concept, wijst erop dat dergelijke verboden in het begin vaak op veel weerstand stuiten. Hij herinnert ons aan de tijd dat roken in cafés werd verboden en later op speelplekken.

In eerste instantie was er veel kritiek, maar inmiddels is het voor de meeste mensen volkomen normaal geworden dat deze plekken rookvrij zijn. Door deze lijn nu door te trekken naar het Seeligpark, hoopt Breda een nieuwe standaard te zetten voor publieke parken in heel Nederland. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat het park momenteel nog in een overgangsfase verkeert. Hoewel de poorten nu openstaan voor het publiek, is het terrein nog niet in zijn definitieve vorm.

Defensie maakt namelijk nog gebruik van een aanzienlijk deel van de gebouwen op het terrein. Pas in het jaar 2029 is de verwachting dat de militairen definitief zullen vertrekken. Zodra dat gebeurt, zal de volgende fase van de inrichting starten. Dit betekent dat er in de toekomst nog meer groen, infrastructuur en recreatieve voorzieningen worden toegevoegd om het park echt te laten bloeien.

Tot die tijd fungeert het huidige park als een prachtige voorproef van wat er uiteindelijk zal komen. De combinatie van militaire historie en moderne natuurontwikkeling geeft het park een unieke sfeer die nergens anders in de stad te vinden is. Wat betreft de handhaving van het rookverbod, kiest de gemeente Breda voor een humane en informerende aanpak. Er zullen geen boa's klaarstaan om direct boetes uit te delen aan mensen die toch een sigaret opsteken.

In plaats daarvan wordt er ingezet op communicatie en bewustwording. Er worden duidelijke borden geplaatst die bezoekers informeren over het rookvrije beleid. De gemeente wil het eerste jaar vooral observeren hoe de bezoekers reageren en in hoeverre men zich vrijwillig aan de regels houdt. Deze experimentele fase is cruciaal om te bepalen wat de werkelijke effecten zijn van een rookvrij park op de bezoekerservaring en de luchtkwaliteit.

Deze trend van rookvrije zones is overigens niet beperkt tot de gemeente Breda. Ook andere grote attracties en publieke ruimtes sluiten zich aan bij deze beweging. Zo heeft de Efteling onlangs aangekondigd dat roken in de wachtrijen verboden zal worden, met als belangrijkste argument dat er veel kinderen rondlopen en dat zij niet blootgesteld mogen worden aan tabaksrook.

Het Seeligpark loopt hiermee voorop in een landelijke beweging waarbij de gezondheid van het collectief prevaleert boven de individuele vrijheid om te roken op publieke plekken. Het resultaat is een park waar frisse lucht, natuur en ontspanning centraal staan, waardoor het een ideale plek is voor gezinnen, sporters en iedereen die op zoek is naar rust in de drukte van de stad





