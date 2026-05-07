Breda Experimenteert met Rookvrij Park voor een Gezondere Toekomst

De gemeente Breda introduceert een rookvrij nieuw park om de gezondheid van kinderen te bevorderen en een rookvrije generatie te stimuleren via sociale normen.

Wereldwijd is er een groeiende trend om publieke ruimtes, zoals parken en stranden, volledig rookvrij te maken. In landen als de Verenigde Staten en Frankrijk wordt dit al op grote schaal toegepast met opvallend goede resultaten.

De kern van dit succes ligt vaak niet in strikte handhaving door autoriteiten, maar in het maatschappelijk draagvlak. Wanneer mensen begrijpen dat een verbod dient ter bescherming van de meest kwetsbaren, zoals kinderen, zijn zij eerder geneigd hun eigen gedrag aan te passen. Rechtssocioloog Willem Bantema van NHL Stenden wijst erop dat de effectiviteit van dergelijke maatregelen sterk afhankelijk is van de context en de functie van de locatie.

In Nederland zien we dit terug bij schoolterreinen, waar sinds 2020 een wettelijk verbod geldt en de naleving zeer hoog is. Ook bij sportclubs en speeltuinen is de norm duidelijk: het is een plek voor ontwikkeling en gezondheid, waardoor roken daar als onpassend wordt beschouwd. De gemeente Breda heeft onlangs een interessant experiment gestart in een van haar nieuwe parken. Bij alle toegangswegen zijn duidelijke borden geplaatst die bezoekers informeren dat het terrein rookvrij is.

Een essentieel onderdeel van deze communicatie is de toevoeging dat rookvrij ook vape-vrij betekent, waarmee ook elektronische sigaretten worden meegenomen in het verbod. Wethouder Arjen van Drunen benadrukt dat het doel niet is om mensen te straffen, maar om een gastvrije omgeving te creëren waar kinderen ongehinderd en gezond kunnen buitenspelen. Volgens de wethouder ervaren bezoekers een rookvrije zone vaak als prettiger en uitnodigender.

De borden blijven in eerste instantie een jaar staan om het effect van deze subtiele sturing te meten. In plaats van in te zetten op BOA's die boetes uitdelen, kiest de gemeente voor een benadering die gebaseerd is op communicatie en het stimuleren van een nieuwe sociale norm. Volgens onderzoeker Bantema is de sociale dynamiek cruciaal voor het slagen van dit initiatief. Hij trekt een parallel met het rookverbod in de horeca.

In restaurants was de acceptatie direct hoog omdat roken en eten simpelweg niet bij elkaar passen. In cafés duurde het proces veel langer en was actieve handhaving noodzakelijk voordat de norm verschoof. De meest krachtige vorm van handhaving is echter niet de wet, maar de sociale controle. Wanneer medeburgers elkaar aanspreken en aangeven dat roken op die specifieke plek onfatsoenlijk of onprettig is, verandert het gedrag sneller dan wanneer een ambtenaar ingrijpt.

Daarnaast speelt het milieu een belangrijke rol; het voorkomen van sigarettenpeuken in de natuur is een sterk argument dat veel mensen aanspreekt. Een specifiek voordeel van de aanpak in Breda is dat het om een nieuw park gaat. In bestaande parken zijn gedragspatronen vaak al decennia ingesleten, waardoor het lastiger is om een nieuwe norm te introduceren. Bij een nieuw project kan de rookvrije status vanaf dag één als onderdeel van de identiteit van de plek worden gepresenteerd.

Dit maakt het experiment in Breda vanuit sociologisch oogpunt zeer kansrijk. Het succes zal uiteindelijk afhangen van hoe goed de gemeente de inwoners meeneemt in dit proces en of het gezondheidsdoel breed gedragen wordt. Door in te zetten op gastvrijheid, de bescherming van de jeugd en een schoon milieu, bouwt Breda aan een fundament voor een rookvrije generatie, waarbij de openbare ruimte weer echt van iedereen wordt





