Breda en GGD West-Brabant lanceren app 'De Pot Op' voor vroegere zindelijkheidstrainingen

De gemeente Breda en GGD West-Brabant lanceren een app genaamd 'De Pot Op' om ouders te helpen bij het bepalen van de beste zindelijkheidstraining voor hun kinderen. De app helpt ouders bij het bepalen van de beste zindelijkheidstraining voor hun kinderen en bevat video’s, tips en een forum voor ervaringen.

Blaasontstekingen, verstopping en bedplassen: kinderen die laat zindelijk worden, hebben daar vaak last van. Ook komen steeds meer kleuters nog in de luiers op school, waardoor leerkrachten hen moeten verschonen of de ouders moeten bellen.

Met de app "De Pot Op" willen de gemeente Breda en GGD West-Brabant hier iets aan doen. Een nieuwe aanpak ook voor het milieu. Volgens Elianne Leeffers, bedenker van het programma De Pot Op, is de trend duidelijk: kinderen worden steeds later zindelijk. Gemiddeld pas rond hun derde verjaardag, terwijl dat vaak al rond de 18 maanden kan.

Kinderen kunnen écht veel eerder zindelijk worden. Kleintjes die later zindelijk worden hebben namelijk een grotere kans op gezondheidsproblemen: denk aan blaasontstekingen, verstopping en bedplassen. Dat komt onder meer doordat kinderen hun plas of ontlasting vaker ophouden, bijvoorbeeld omdat ze gewend zijn aan een luier. Daardoor kunnen klachten ontstaan of verergeren.

Het later zindelijk zijn heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van een kind, maar ook voor het onderwijs. Eén op de vijf kinderen is volgens Leeffers nog niet zindelijk als ze naar de basisschool gaan. Leerkrachten moeten hen verschonen of de ouders bellen. Dat zorgt voor extra werkdruk en soms zelfs voor lastige situaties op school.

Dat moet anders en om ouders te ondersteunen, ontwikklede Leeffers een speciale app: De Pot Op. Die helpt ouders bepalen welke zindelijkheidstraining het beste past. Van een snelle methode tot een rustiger traject van enkele weken. In de app staan video’s, tips en kunnen ouders vragen stellen aan experts, zoals pedagogen en kinderverpleegkundigen. Ook is er een forum waar ervaringen worden gedeeld





