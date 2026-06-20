Brazilië wint met 3-0 van Haïti in WK-kwalificatie

Brazilië heeft met 3-0 gewonnen van Haïti in de WK-kwalificatie, maar Raphinha raakt geblesseerd. De Italiaanse bondscoach Carlo Ancelotti maakte zijn opwachting in de Braziliaanse ploeg.

Brazilië wint met 3-0 van Haïti in de WK-kwalificatie, maar Raphinha raakt geblesseerd. De Italiaanse bondscoach Carlo Ancelotti maakte zijn opwachting in de Braziliaanse ploeg, maar de kritiek was niet mals.

In de openingsfase dacht Raphinha de score te openen, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Toen hij tien minuten later doorbrak en de bal naast het doel stiftte, ging de vlag weer omhoog. De Braziliaanse aanvaller was echter niet minder blij om. De openingsgoal verdiende niet de schoonheidsprijs, maar de 2-0 was om door een ringetje te halen.

Uitblinker Lucas Paquetá veroverde de bal en daarna ging het snel. Vinicius kreeg de bal mee en bediende Cunha met een steekbal. Zijn knal plofte in de linkerbovenhoek. Vervolgens was er even schrik in het Braziliaanse kamp.

Raphinha ging op de grond zitten met ogenschijnlijke hamstringklachten en besloot niet verder te gaan. De komende dagen zullen moeten uitwijzen hoe ernstig zijn blessure is. Ook zonder Raphinha ging Brazilië door met scoren, want de doorgebroken Vinicius prikte in een zee van ruimte en op aangeven van alweer Paqueta de 3-0 binnen. Haïti, met Ruben Providence van Almere City FC in de basis, kwam voor rust niet tot een schot op doel.

In het tweede bedrijf probeerde Brazilië wel de score uit te bouwen, maar was het lang wachten op vuurwerk. Haïti was nog dicht bij een eretreffer met een kopbal van Ricardo Ade, maar een eretreffer was de ploeg van Sebastien Migne niet gegund. Even dacht invaller Endrick nog te scoren voor Brazilië, dat met de oudste basiself sinds 1962 aantrad.

De jonge invaller, die daarmee de gemiddelde leeftijd dus flink omlaag bracht, zag tot zijn teleurstelling opnieuw de vlag in de lucht gaan. De Spaanse arbitrage onder leiding van Alejandro José Hernández Hernández had het ook bij dat besluit bij het juiste eind. In de slotfase verzuimde Brazilië verder aan het doelsaldo te werken. Desondanks is de ploeg van Ancelotti op basis van het doelsaldo wel koploper.

Marokko heeft ook vier punten, maar nog een wedstrijd tegen Haïti te gaan. Schotland is de nummer drie met drie punten en ook de volgende tegenstander van Brazilië. De twee laatste duels in Groep C worden donderdag om middernacht afgetrapt





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Brazilië Haïti WK-Kwalificatie Raphinha Geblesseerd Carlo Ancelotti

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