Brazilië, Mexico en Spanje hebben hun solidariteit met Cuba betuigd en beloven meer hulp, terwijl ze de Amerikaanse blokkade veroordelen als oorzaak van een humanitaire crisis en brandstoftekorten op het communistische eiland.

Brazilië , Mexico en Spanje hebben hun steun aan Cuba toegezegd, het communistisch geleide eiland in de Caraïben dat momenteel kampt met ernstige brandstoftekorten als gevolg van de Amerikaanse blokkade. De regeringen van deze drie landen benadrukken dat de situatie op Cuba neerkomt op een humanitaire crisis, die direct wordt veroorzaakt door het beleid van de Verenigde Staten.

Sinds het begin van dit jaar heeft Washington olieleveranties aan Cuba grotendeels verboden, met uitzondering van enkele specifieke situaties zoals de huidige door Rusland geleverde brandstof. Deze gezamenlijke verklaring werd afgelegd na een belangrijke top in Barcelona. Tijdens dit evenement kwamen diverse linkse wereldleiders, op uitnodiging van de Spaanse premier Pedro Sánchez, bijeen met als doel een verenigd front te vormen tegen de opkomst van radicaal-rechts, dat zij beschouwen als een serieuze bedreiging voor de democratie wereldwijd. Namens Brazilië was president Luiz Inácio Lula da Silva aanwezig, terwijl Mexico werd vertegenwoordigd door president Claudia Sheinbaum. Beide presidenten uitten tijdens hun toespraken hun onvoorwaardelijke solidariteit met de Cubaanse bevolking. Lula verklaarde krachtig: 'We moeten deze blokkade tegen Cuba stoppen en de Cubanen de vrijheid geven om hun eigen leven te leiden.' President Sheinbaum voegde daaraan toe: 'Tot op de dag van vandaag geloven we dat geen enkel volk klein is, maar juist groots en standvastig wanneer het zijn soevereiniteit en het recht op een volwaardig leven verdedigt.' In hun gezamenlijke communiqué doen de drie landen een dringende oproep tot dialoog, gebaseerd op de principes van het Handvest van de Verenigde Naties. Dit fundamentele document uit 1945 schetst de doelen en waarden van de internationale gemeenschap, met een nadruk op het zelfbeschikkingsrecht van volkeren zoals verwoord in het eerste artikel. Brazilië, Mexico en Spanje onderstrepen daarmee dat de Cubaanse bevolking het onvervreemdbare recht heeft om haar eigen toekomst vorm te geven, zonder externe dwang of beperkingen. Tot begin dit jaar speelde Mexico een cruciale rol als een van de belangrijkste olieleveranciers van Cuba. Deze leveringen werden echter gestaakt na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump met importheffingen voor landen die zich nog steeds aan Cuba zouden leveren. Deze escalatie vond plaats kort na de ontvoering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro, waarna de VS de Venezolaanse oliesector overnam en de oliekraan richting Cuba verder dichtdraaide. Ondanks de diplomatieke druk en de Amerikaanse sancties blijft Mexico echter humanitaire hulpgoederen sturen naar het bevriende buurland. In de afgelopen maand vertrokken bijvoorbeeld diverse zeilboten met noodhulp vanuit Mexico richting Cuba. Deze zogenaamde activistenvloot, bekend als het Nuestra América Convoy, was een burgerinitiatief gesteund door diverse organisaties. Twee schepen van deze vloot raakten kortstondig vermist, maar wisten uiteindelijk hun kostbare lading succesvol in Cuba af te leveren. De Amerikaanse olieboycot heeft diepgaande gevolgen voor Cuba, zoals recentelijk werd waargenomen door correspondent Nina Jurna in de Cubaanse hoofdstad Havana, waar de brandstoftekorten merkbare impact hebben op het dagelijks leven van de bevolking. De situatie in Cuba, gekenmerkt door economische ontberingen en politieke isolatie, blijft dan ook een punt van zorg voor de internationale gemeenschap, met landen als Brazilië, Mexico en Spanje die pleiten voor een meer humane en diplomatieke aanpak van de Verenigde Staten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nederlanders kiezen voor vakantie dicht bij huis door wereldwijde obstakelsDoor wereldwijde spanningen, geannuleerde vluchten en oplopende ticketprijzen, kiezen Nederlanders massaal voor vakantiebestemmingen dichter bij huis. Duitsland neemt de tweede plaats in als populaire bestemming, ten koste van Spanje. Verre reizen verliezen aan aantrekkingskracht, mede door de politieke situatie in de Verenigde Staten.

Read more »

Nederlanders kiezen massaal voor vakantie dicht bij huis door wereldwijde obstakelsDoor wereldwijde spanningen, geannuleerde vluchten en oplopende ticketprijzen kiezen steeds meer Nederlanders voor vakantiebestemmingen relatief dicht bij huis. De ANWB Vakantiemonitor laat zien dat 59 procent van de Nederlanders de komende weken op vakantie gaat, voornamelijk binnen Europa. Duitsland heeft Spanje ingehaald als populaire bestemming, terwijl verre reizen minder aantrekkelijk worden door politieke onrust en hogere kosten. Ook wordt rekening gehouden met extreem weer en het vermijden van drukke steden.

Read more »

Het Braziliaanse droomkoppel dat nooit samen op een WK schitterdeIn de aanloop naar het WK staan we elke dag stil bij een WK-feitje. Met nog 55 dagen is het tijd voor de haatliefdeverhouding die Romário met WK's had. In 1994 leidde de PSV-legende Brazilië naar de wereldtitel, maar verder is zijn historie op eindtoernooien vrij bescheiden.

Read more »

'Grote irritatie' en 'aanzienlijke onvrede' bij Memphis: 'Vertrouwen kwijt'Memphis Depay is klaar met de medische staf van Corinthians. Dat meldt UOL Esporte, een toonaangevend sportmedium in Brazilië. Er wordt gerept over 'grote irritatie' bij de 32-jarige spits.

Read more »

Ancelotti: Italiaans voetbal mist intensiteit en topspelersCarlo Ancelotti, bondscoach van Brazilië, uit zijn zorgen over de staat van het Italiaanse voetbal na de mislukte WK-kwalificatie. Hij benadrukt het verlies aan tempo, mentaliteit, stabiliteit en de afname van topspelers in de Serie A. Volgens Ancelotti heeft de overmatige focus op tactiek de kenmerkende kwaliteiten van het Italiaanse voetbal doen vervagen.

Read more »

Europa moet meer begrip tonen voor Trump in Iran-oorlog: 'Spanje had luchtruim moeten openstellen'Volgens Amerikanist en VVD'er in de Eerste Kamer Koen Petersen kan Europa meer doen om de Verenigde Staten bij te staan in de oorlog met Iran. President Donald Trump baalt van de lakse houding van de Europeanen. Petersen toont in Sven op 1 begrip voor de houding van Trump. 'We hadden het luchtruim moeten openstellen.

Read more »