Brazilië heeft de selectie voor de WK-wedstrijd tegen Marokko bekendgemaakt. De ploeg bestaat uit spelers als Vinicius Júnior en Raphinha, die beiden een belangrijke rol zullen spelen in de aanval. De Braziliaanse bondscoach is tevreden met de prestaties van zijn spelers en verwacht dat ze een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de WK-wedstrijd tegen Marokko.

Bondscoach Tite heeft zijn selectie voor de eerste WK-wedstrijd van Brazilië bekendgemaakt. De ploeg van de Braziliaan start met een 2-1 overwinning op Egypte. De Braziliaanse selectie bestaat uit spelers als Vinicius Júnior en Raphinha , die beiden een belangrijke rol zullen spelen in de aanval.

De Braziliaanse bondscoach is tevreden met de prestaties van zijn spelers en verwacht dat ze een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de WK-wedstrijd tegen Marokko. Toch zal de ploeg mogelijk nog wat puzzelen met de blessure van Wesley, de eerste rechtsback. De Braziliaanse selectie is nu klaar om de WK-wedstrijd tegen Marokko te spelen. De ploeg zal moeten wennen aan de nieuwe situatie en de blessure van Wesley zal een belangrijke uitdaging zijn.

De Braziliaanse bondscoach is echter optimistisch over de toekomst van zijn ploeg en verwacht dat ze een goede prestatie zullen leveren in de WK-wedstrijd tegen Marokko. De selectie van Brazilië bestaat uit spelers die allemaal een belangrijke rol zullen spelen in de aanval en de verdediging. De ploeg zal moeten wennen aan de nieuwe situatie en de blessure van Wesley zal een belangrijke uitdaging zijn.

De Braziliaanse bondscoach is echter optimistisch over de toekomst van zijn ploeg en verwacht dat ze een goede prestatie zullen leveren in de WK-wedstrijd tegen Marokko. De selectie van Brazilië is nu klaar om de WK-wedstrijd tegen Marokko te spelen. De ploeg zal moeten wennen aan de nieuwe situatie en de blessure van Wesley zal een belangrijke uitdaging zijn.

De Braziliaanse bondscoach is echter optimistisch over de toekomst van zijn ploeg en verwacht dat ze een goede prestatie zullen leveren in de WK-wedstrijd tegen Marokko. De selectie van Brazilië bestaat uit spelers die allemaal een belangrijke rol zullen spelen in de aanval en de verdediging. De ploeg zal moeten wennen aan de nieuwe situatie en de blessure van Wesley zal een belangrijke uitdaging zijn.

De Braziliaanse bondscoach is echter optimistisch over de toekomst van zijn ploeg en verwacht dat ze een goede prestatie zullen leveren in de WK-wedstrijd tegen Marokko. De selectie van Brazilië is nu klaar om de WK-wedstrijd tegen Marokko te spelen





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Brazilië WK Marokko Vinicius Júnior Raphinha

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