Brazilië versloeg Haïti met 3-0, maar toonde nog niet optimale vorm, terwijl Marokko moeilijkheden ondervond bij het afronden van de overwinning tegen Schotland. Ook er waren updates over Frenkie de Jong, een doelpunt van Alex Freeman en een klacht van Algerije.

Brazilië heeft in de slotfase van hun groepswedstrijd het derde doelpunt gemaakt tegen Haïti . Vinicius Junior scoorde na een pass van Lucas Paquetá door de bal beheerst onder doelman Johny Placide te beleggen.

Raphinha van FC Barcelona moest het veld ruimen na enige onduidelijkheid over een blessure, maar Brazilië nam een voorzichtige aanpak. Matheus Cunha scoorde kort daarna zijn tweede doelpunt van de wedstrijd, eerst vanuit een rebound na een gekeerd schot van Vinicius en later door de bal vallend voorbij Placide te schieten. Ondanks de overwinning toont het Braziliaanse team nog niet de lievelingsvorm van bondscoach Carlo Ancelotti, onder meer door de gespannen defensie van Haïti die uit vijf man bestond.

Tegelijkertijd worstelde Marokko om de wedstrijd tegen Schotland te beslissen. Ismael Saibari opende de score na zeventig seconden, het tot nu toe snelste WK-doelpunt sinds Alphonso Davies in 2022. Marokko bleef domineren maar miste meerdere kansen, zoals een bijna 2-0 door Saibari die de bal op een haar miste en een schot van Neil El Aynaoui dat over het doel ging. De schotlandsverdediging hield stand ondankens pressure.

De Bondscoach van Nederland, Ronald Koeman, gaf aan dat het onzeker is of Frenkie de Jong tegen Zweden kan spelen na een lichte hersenschudding bij Quinten Timber. Frenkie heeft last onder zijn middel en trainde grotendeels, maar de reactie moet worden afgewacht. In een andere wedstrijd scoorde Alex Freeman het tweede doelpunt voor de Verenigde Staten tegen Australië, wat de VS een zeker plaats in de knock-outfase bezorgde ondanks de afwezigheid van Christian Pulisic vanwege een blessure.

De Amerikaanse verdediger benadrukte de diepgang van de selectie. Algerije diende een klacht in bij de FIFA over slecht scheidsrechterswerk in hun wedstrijd tegen Argentinië, volgens een brief aan de scheidsrechterscommissie





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