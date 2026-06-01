Brazilië boekt spektakelachtige overwinning in Maracanã tijdens WK‑voorbereiding

Brazilië start de WK‑2026 voorbereiding met een doelpuntrijke zege in de Maracanã. Vinícius Júnior opende de score, Casemiro gaf rustvoordeel en een massale wissel onder Ancelotti leidde tot nog meer doelpunten. Neymar blijft een publieksfavoriet, ondanks onzekerheid over zijn deelname tegen Marokko.

De Zuid-Amerikaanse giganten Brazilië openden hun voorbereiding op het World Cup 2026 in een feestelijk spektakel in de iconische Maracanã . De avond voor de officiële aftrap werd sterspeler Neymar verwelkomd met een uitzinnig gejuich van duizenden supporters, terwijl een vriendschappelijke ontmoeting met Panama plaatsvond.

De Braziliaanse aanval zette onmiddellijk de toon: al in de tweede minuut liet Vinícius Júnior de bal glijden naar het net, waarna hij werd bijgestaan door Raphinha, Matheus Cunha en Luiz Henrique, die allemaal een dreiging vormden in de eerste helft. Cunha, die per ongeluk zijn eigen doel verraste, kreeg een vrije trap dicht bij de eigen line en leverde een eigen doelpunt af, een dramatisch contrast met de eerdere voortreffelijke actie van Vinícius.

Net voor rust vond Casemiro, die in topvorm verkeert, de opening voor een gelijkmaker waardoor Brazilië een 2-1 voorsprong behield. Na de pauze zette de Italiaanse trainer Carlo Ancelotti een ambitieuze rotatie door tien basisspelers te wisselen, met als enige vaste schakel de verdediger Léo Pereira. De nieuwe aanvallers Rayan, Lucas Paquetá en Igor Thiago sprongen meteen in de actie en vonden snel de achterstand van de Marokkaanse selectie.

Danilo dos Santos sloot tien minuten voor tijd het net, waarmee het Braziliaanse elftal een overvloedig halve-dozijn doelpunten presteerde. Panama kon nog een kleine tegenvaller noteren via Carlos Harvey, maar de eindstand liet een onvergetelijke doelpuntrijke uitzwaaiwedstrijd zien voor de Zuid-Americanen.

Brazilië, het land dat in 2002 zijn vijfde en tot nu toe laatste WK-titel veroverde, heeft nog een voorbereidingswedstrijd tegen Egypte in het Amerikaanse Cleveland ingepland, voordat ze in de officiële groepsfase van het WK 2026 het tegen­deel van Marokko gaan ontmoeten. Vervolgens staan er duels tegen Haïti en Schotland op het rooster.

De aanwezigheid van Neymar blijft onzeker; het is nog niet bekend of hij tegen Marokko zal strijden, maar de blijvende populariteit van de ster werd duidelijk toen duizenden fans zich na het spel opstapelden voor een foto met hem. Voor iedereen die meer wil weten over de komende WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, is er een uitgebreide informatiebron beschikbaar op de officiële website van het toernooi





