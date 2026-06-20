Brazilië boekt ruime WK-zege op Haïti, Marokko struikelt tegen Schotland

Brazilië heeft ten koste van Haïti zijn eerste overwinning op het WK voetbal te pakken. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti sprankelde niet in Philadelphia, maar was wel een maat te groot voor de nummer 83 van de FIFA-ranglijst: 3-0. De Braziliaanse fans veren van hun stoel op als Endrick binnen de lijnen komt. De 19-jarige aanvaller van Real Madrid bleef tegen Marokko nog 90 minuten op de bank, maar krijgt nu van Ancelotti speeltijd.

Voor alles is een eerste keer: zo ook voor het toepassen van de nieuwe regel die stelt dat praten tegen een tegenstander met de hand voor de mond in de context van een opstootje een rode kaart betekent.

De Paraguayaan Almirón doet precies dat en moet er na ingrijpen van de VAR vanaf. Komt Turkije tegen tien man langszij? Daar was dan die grote kans voor Turkije. Müldür kopt via een tegenstander op doel, zijn inzet stuit via paal en lat de goal uit.

Zo'n tachtig procent balbezit hebben de Turken. Maar kansen krijgen ze niet zomaar tegen het stugge Paraguay. Turkije krijgt de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe als Kerem Aktürkoglu goed doorzet aan de rechterkant. Hij vindt vervolgens de voet van Arda Güler, die hard over het doel schiet.

Paraguay komt op voorsprong dankzij Matías Galarza. De middenvelder schiet van een meter of 18 de bal precies in de hoek, buiten bereik van doelman Ugurcan Çakir. Brazilië sprankelt niet, maar boekt wel ruime WK-zege op Haïti. Brazilië heeft ten koste van Haïti zijn eerste overwinning op het WK voetbal te pakken.

De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti sprankelde niet in Philadelphia, maar was wel een maat te groot voor de nummer 83 van de FIFA-ranglijst: 3-0. De Braziliaanse fans veren van hun stoel op als Endrick binnen de lijnen komt. De 19-jarige aanvaller van Real Madrid bleef tegen Marokko nog 90 minuten op de bank, maar krijgt nu van Ancelotti speeltijd. Ronald Koeman kwam nog even terug op de harde kritiek na zijn wissels in de eerste groepswedstrijd tegen Japan.

Bij een 2-1 voorsprong haalde Koeman zijn complete voorhoede eraf, kwam Oranje er aanvallend niet meer aan te pas en moest het laat in de wedstrijd de 2-2 slikken.

'De wissels hadden niet de impact waarop we hadden gehoopt', zei Koeman. 'Dus ik kan de kritiek wel begrijpen. Dat is voor mijn rekening en dat moet je dan nemen als grote meneer.

' Het zijn mooie weken voor Ruben Providence van Haïti. De middenvelder van Almere City speelde vrijwel de gehele wedstrijd tegen Schotland en doet nu ook alweer bijna een uur mee tegen Brazilië. Dat zijn ervaringen voor het leven voor de speler die komend seizoen weer wekelijks in de eerste divisie te zien is. In de blessuretijd gooit Brazilië de wedstrijd al op slot.

Vinicius Junior krijgt de bal van Lucas Paquetá, wacht rustig af en schuift de bal beheerst onder de doelman door. Zorgen voor de Braziliaanse bondscoach Carlo Ancelotti als aanvaller Raphinha erbij gaat zitten en even later wordt vervangen door Rayan. Het is wat onduidelijk waar de aanvaller van FC Barcelona precies last van heeft, maar het is duidelijk dat men bij Brazilië geen risico wil nemen met Raphinha. De Brazilianen beginnen nu hun draai te vinden.

Matheus Cunha maakt zijn tweede van de wedstrijd door de bal al vallend voorbij doelman Johny Placide te schieten. Matheus Cunha geeft uit de rebound het laatste zetje nadat een schot van Vinicius Junior is gekeerd. Het is nog niet het WK voetbal van Brazilië. De ploeg van bondscoach Carlo Ancelotti heeft moeite met het fysieke spel van Haïti, dat uit een defensie van vijf man bestaat.

Het is in de blessuretijd alle hens aan dek voor Marokko, dat alle zeilen bij moet zetten om de zege over de streep te trekken. Het is afwachten of Frenkie de Jong tegen Zweden kan spelen. De middenvelder was betrokken bij de botsing waar Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep.

'Frenkie heeft onder zijn middel last. Hij heeft vandaag grotendeels getraind en het is afwachten hoe hij reageert. Hopelijk gaat het goed', vertelt bondscoach Ronald Koeman in Houston aan de vooravond van het tweede WK-duel van Oranje. Marokko slaagt er nog altijd niet in om de wedstrijd tegen de Schotten te beslissen.

Het blijf daardoor nog spannend. In de nacht van zaterdag op zondag speelt Curaçao zijn tweede groepswedstrijd op dit WK. Bondscoach Dick Advocaat zegt dat zijn spelers, na de oorwassing tegen Duitsland (7-1), vooral niet moeten vergeten om op dit WK ook te genieten.

'Dit maakt je bij RKC niet mee, dus ik druk zet dit ook op het hart', aldus Advocaat. De eerste grote kans van de tweede helft komt op naam van Marokko. Ismael Saibari raakt via een Schots been de lat. In de daaropvolgende corner behoedt doelman Agnus Gunn de Schotten voor een ruimere achterstand na een kopbal van El Khannouss.

Twee wijzigingen bij de Goddelijke Kanaries: Matheus Cunha start in de aanval ten koste van Igor Thiago. En Danilo is in de defensie de vervanger van Roger Ibañez





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