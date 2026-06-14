Braziliaanse en Marokkaanse strijd in het WK voetbal 2026

De strijd tussen Brazilië en Marokko in het WK voetbal 2026 wordt gevolgd in dit liveblog. De wedstrijd staat op dag 3 op dag 3 van het WK voetbal 2026.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws op dag 3 van het WK voetbal 2026. Bijna bijna kwam in de laatste seconden Marokko toch nog op 1-2, maar het mocht niet zo zijn.

Amaimouni kon een rebound van dichtbij binnen tikken maar stuitte op Alisson. De scheidsrechter telt maar liefst 10 minuten erbij. Dat is fors. En misschien wel vooral in het voordeel van Brazilië, dat echt de overhand heeft gekregen in de tweede helft.

Marokko hoopt vooral dat puntje vast te houden nu. Oef, een slippertje van de Marokkaanse verdediger Diop. En dan kan Raphinha als hogesnelheidstrein op Bounou af. Maar de keeper is bij de pinken en roeit net op tijd weg voor de voeten van de buitenspeler.

Gaan we nog een winnaar krijgen in de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko? Raphinha krijgt een lage teruggetrokken bal op zich af. De buitenspeler van Barcelona besluit direct de trekker over te halen, maar er zit te weinig venijn achter dit schot. Bounou kan redden.

Of Donyell Malen zondag tegen Japan weer een kans krijgt in de spits bij Oranje is de vraag.

'De eerste spits speelt', hield bondscoach Ronald Koeman alles open. Ook topscorer aller tijden Memphis Depay is een optie.

'Het gaat steeds beter, hij is honderd procent fit en zou kunnen starten. ' Een diepe bal van Mazraoui, op Saibari. Maar de aanvaller wordt te ver naar buiten gedreven door Marquinhos. De verdediger blokt de inzet van de PSV'er.

En hij blijkt in de herhaling ook buitenspel te staan. Oranje kan zondag tegen Japan beschikken over keeper Bart Verbruggen. De keeper is hersteld van zijn heupblessure.

'Hij is fit om te spelen', zei bondscoach Ronald Koeman zojuist tegen de NOS. Als Verbruggen het niet had gehaald, had Mark Flekken op doel gestaan. De keeper van Bayer Leverkusen is de tweede keus, Robin Roefs is de derde keeper.

'Ligt dicht bij elkaar, maar Mark is al langer bij de selectie en dan maak je een keuze. ' Brazilië begon goed aan deze tweede helft, maar het tempo zakt nu wat weg. Reden voor beide ploegen om weer wat wissels door te voeren. Cunha en Luiz Henrique zijn er bij gekomen voor Paquetá en Thiago bij Brazilië.

Marokko heeft Talbi en El Mourabet gebracht voor Díaz en Ounahi. We gaan weer verder. En de Brazilianen hebben twee wissels doorgevoerd. Danilo en Fabinho zijn in het elftal gekomen voor Ibanez en Casemiro.

Vinicius Júnior is bezig aan zijn vijfde WK-duel. In totaal kwam hij daarin tot nu toe tot twee goals en twee assists. Prima cijfers van de Braziliaan. Vinicius Júnior has now been involved in 4 goals in 5 World Cup games for Brazil (2G 2A). ⚡️ #FIFAWorldCu





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal 2026 Nederlands Elftal Marokko Brazilië Alisson Vinícius Júnior Raphinha Bounou Donyell Malen Bart Verbruggen Robin Roefs Paquetá Mazraoui Saibari Algeria Marokkanen Braziliaanse Spits Marokkanen In De Spits Marokkanen In De Spits Marokkanen In De Spits Marokkanen In De Spits

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WK Voetbal 2026: Tactic formationen, DR Congo quarantaine, Japan verliest aanvoerderLiveblog over het WK voetbal 2026 in Mexico-Stad, met focus op het Nederlands elftal. Artikelen behandelen tactische formaties van Zuid-Korea en Tsjechië, quarantainemaatregelen voor DR Congo vanwege Ebola, en het blessureverlies van Japans aanvoerder Wataru Endo.

Read more »

Liveblog WK Voetbal 2026: Dag 3 - Oranje, Brazilië, Marokko en meerEen volledige liveblog over alle wedstrijden en actueel nieuws rond het WK voetbal 2026 op dag 3. De nadruk ligt op de Nederlandse route, de Braziliaanse tegen Marokko, en opvallende prestaties van spelers zoals Vinicius, Raphinha en Endrick.

Read more »

Dag drie WK 2026: Braziliaanse aanval, Qatar‑Zwitserland duel en Amerikaanse logistiekLive‑blog van de derde speeldag van het WK 2026 met focus op Braziliaanse acties, het Qatar‑Zwitserland duel, en de organisatie van 78 wedstrijden in de VS.

Read more »

WK Voetbal 2026, dag 3: Liveblog met Brazilie vs Marokko en Oranje-updatesLiveblog over de derde dag van het WK voetbal 2026, met focus op de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko en de laatste updates over het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Japan. Scheidsrechtersbeslissingen, kansrijk momenten en selectieonderzoek worden besproken.

Read more »