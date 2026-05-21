Brazil's Koeman faces challenges with Depay, Timber & Kluivert ahead of World Cup

Brazilian coach Ronald Koeman reveals his selection for the World Cup in 26 days, but the state of fitness of key midfielders, Memphis Depay, Jurriën Timber, and striker Justin Kluivert are matter of concern. The challenges ahead to World Cup qualify.

Over zes dagen, op woensdag 27 mei, maakt Ronald Koeman zijn selectie voor het WK bekend en de zorgen worden er niet minder om.

"Het zijn allemaal beslissingen die soms een beetje hoofdpijn geven", zegt de bondscoach vanuit Barcelona tegen de NOS. Koeman heeft het over de fitheid van onder anderen Memphis Depay, Jurriën Timber en Justin Kluivert. Over Depay was de trainer hoopvol: "Zondag gaat hij normaal gesproken minuten maken en dan is er op 27 mei nog een wedstrijd.

" De bondscoach heeft het over de competitiewedstrijd van Corinthians zondag tegen Atlético Mineiro. Drie dagen later is er ook nog een duel met Atletico Platense in de Copa Libertadores. Aankomende nacht tegen Peñarol komt Depay volgens Koeman dus nog niet in actie. Corinthians meldde woensdag dat de topscorer aller tijden van Oranje voor het eerst weer volledig met de groep had getraind.

Depay raakte op 23 maart geblesseerd aan zijn dijbeen en kwam sindsdien niet meer in actie. Naast Depay is Jurriën Timber een zorgenkind. De vooruitzichten van de verdediger van Arsenal zijn misschien wel minder dan voor Depay. Al twee maanden staat hij aan de kant met een lieskwetsuur.

Voor de Engelse kampioen Arsenal kan Timber in theorie zondag zijn rentree maken tegen Crystal Palace, maar dat is onwaarschijnlijk. Op 30 mei staat nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain op het programma. Justin Kluivert maakte afgelopen dinsdag zijn rentree na ruim vier maanden afwezigheid na een knieoperatie. Tot tranen toe geroerd was de aanvallende middenvelder van Bournemouth na zijn terugkeer.

Of het voor Koeman genoeg is, valt nog te bezien. heille lessen van het EK van 2024 was om alleen nog maar spelers mee te nemen die volledig fit zijn. Nog een maand tot WK voetbal: landen moeten voorlopige selecties doorgeve





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Soccer News World Cup Brazilian Selection Ronald Koeman Memphis Depay Jurriën Timber Justin Kluivert

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Memphis Depay trainingate de selectie van Corinthians voor Copa LibertadoresMet zijn bijzin op de officiële kanalen heeft Corinthians bevestigd dat Memphis Depay weer volledig terugkeert in de selectie voor de Copa Libertadores.

Read more »

Neymar's fitness raises doubts for Brazil's World Cup campaignConcerns are growing over Neymar's physical condition ahead of the World Cup in the United States, Canada, and Mexico. The 34-year-old forward missed Santos' match against San Lorenzo in the Copa Sudamericana on Wednesday night (2-2). The veteran, surprisingly included in Brazil's World Cup squad by coach Carlo Ancelotti, is battling a calf injury. This raises doubts about his availability for the World Cup opener against Morocco on June 14. Ancelotti hopes Neymar will be fully fit for the tournament. The Brazilian national team begins preparations for the World Cup with a training session on May 27.

Read more »

Memphis Depay gaat bij Corinthians mogelijk concurreren met spits uit de EredivisieDanilo Pereira da Silva zou zijn carrière graag vervolgen bij Corinthians. Dat zegt de 27-jarige spits van NEC Nijmegen in gesprek met ESPN Brasil.

Read more »

Harry Maguire excluded from England World Cup squad, expresses shock and gratitudeVeteran defender Harry Maguire has been dropped from the England World Cup squad, expressing his devastation in a social media post. He was confident in playing a major part this summer and had recently appeared in matches for his club.

Read more »