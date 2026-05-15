Brandweer redt ree uit hek in Moergestel

Een ree werd vrijdagochtend vastgebonden in een hek langs de Moergestelseweg in Moergestel. Dankzij de snelle hulp van de brandweer kon de ree gered worden zonder ernstig gewonden op te lopen.

Een ree zat vrijdagochtend vast in een hek langs de Moergestel seweg in Moergestel . Een vrouw fietste over de weg en zag langs het natuurgebied een ree die vastzat in een hek.

Het dier maakte een schreeuwend geluid en kwam op eigen kracht niet meer los. De vrouw aarzelde geen moment en belde 112. Niet veel later stond de brandweer bij het hek. Omdat de ree erg geschrokken was, legden de brandweerlieden eerst voorzichtig een deken over het dier.

Zo werd de ree rustiger en kon de reddingsactie veilig beginnen. Daarna pakten de brandweerlieden een spreider bij. Dat is een krachtig stuk hydraulisch gereedschap waarmee hulpdiensten bijvoorbeeld bij ongelukken autodeuren open kunnen drukken of metaal uit elkaar kunnen duwen. In dit geval werd de spreider gebruikt om het hek stukje voor stukje open te buigen.

Toen er genoeg ruimte was, kwam de ree los. Twee brandweermannen namen het dier mee naar de rand van het bosgebied. De ree hield er alleen een licht wondje aan over. Woensdag zat er ook al een ree vast in een hek in Vught





