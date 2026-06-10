Brandweer in Julianadorp sloot deuren na verwijderen claxon

De brandweer in Julianadorp sloot de deuren voor vier dagen na het verwijderen van een speciale claxon die verschillende liedjes kon afspelen.

De brandweer in Julianadorp sloot voor vier dagen lang de deuren omdat vrijwilligers hun onvrede hadden geuit over het verwijderen van een speciale claxon. De claxon zou verschillende liedjes kunnen afspelen, waaronder 'De Claxon'.

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord had de claxon verwijderd omdat deze niet voldeed aan de regels voor de inrichting en uitrusting van een tankautospuit. Een woordvoerder legde uit dat het voertuig eerst moet worden goedgekeurd voordat het de weg op mag en dat de Dienst Wegverkeer (RDW) ook naar de zwaailichten en sirenes kijkt. Als deze veranderd worden, moet het voertuig opnieuw worden gekeurd.

De vrijwillige brandweer in Julianadorp nam in april de staking van de vrijwilligers over en overnam het werk van de post. Omdat meerdere kazernes in de regio dicht bij elkaar liggen, kon de brandweer tijdens de sluiting wel snel blijven uitrukken. De veiligheidsregio was niet te spreken over de staking van de vrijwilligers, omdat het voertuig kan worden ingezet bij natuurbranden in de regio





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Brandweer Julianadorp Claxon Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Tankautospuit Dienst Wegverkeer (RDW)

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