Brandweer geeft sein 'brand meester' bij natuurbrand 't Harde, onderzoek naar oorzaak gestart

De natuurbrand op het militaire oefenterrein bij 't Harde is onder controle, maar nog niet uit. Een onderzoek naar de oorzaak is gestart. Rook was tot in het Verenigd Koninkrijk te zien.

De situatie op het militaire oefenterrein bij 't Harde op de Veluwe is aanzienlijk verbeterd, hoewel de brand nog niet volledig is gedoofd. Het sein 'brand meester' is gegeven, wat betekent dat het vuur onder controle is, maar voortdurende waakzaamheid en nablussen noodzakelijk blijven.

De natuurbrand, die woensdagmiddag uitbrak tijdens een militaire oefening met zware wapens zoals kanonnen en explosieven, heeft een gebied van 500 hectare op het defensiecomplex aangetast. De rookontwikkeling, aangewakkerd door een oostenwind, was dermate intens dat deze tot in het Verenigd Koninkrijk werd waargenomen, wat leidde tot bezorgdheid en meldingen over de luchtkwaliteit. Om de bevolking te informeren en te waarschuwen voor de mogelijke gezondheidsrisico's, werden op diverse locaties in de omgeving NL-Alerts verstuurd.

Gelukkig was er geen noodzaak om bewoners te evacueren, mede dankzij de snelle en effectieve inzet van de hulpdiensten. De eerste nacht was cruciaal; de brandweer slaagde er toen al in om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden over het Artillerie Schietkamp, een gebied dat bijzonder kwetsbaar is vanwege de aanwezigheid van onontplofte munitie.

Hoewel er woensdagavond en donderdagmorgen gevreesd werd voor nieuwe oplevingen door de toenemende wind, bleven deze uit, wat een belangrijke stap voorwaarts betekende in de bestrijding van de brand. Desondanks blijven er meerdere brandhaarden op het terrein aanwezig, wat aanhoudende inspanningen vereist om de situatie volledig onder controle te krijgen. De bestrijding van de natuurbrand was een grootschalige operatie, waarbij brandweerploegen uit alle delen van Nederland werden ingezet.

Naast de reguliere brandweerlieden werden ook blushelikopters gebruikt om het vuur vanuit de lucht te bestrijden, wat vooral effectief bleek bij het bereiken van moeilijk toegankelijke gebieden. Een bijzonder aspect van de inzet was het gebruik van gepantserde blusvoertuigen van Defensie. Deze voertuigen zijn speciaal ontworpen om te opereren in omgevingen waar mogelijk nog onontplofte munitie aanwezig is, en bieden daarmee een cruciale bescherming aan de brandweerlieden.

De aanwezigheid van deze munitie, overblijfselen van eerdere oefeningen, vormde een extra uitdaging bij de bestrijding van de brand. Het risico op een onverwachte explosie maakte de operatie complexer en vereiste extra voorzorgsmaatregelen. De samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten, Defensie en de lokale autoriteiten verliep voorspoedig en was essentieel voor het succes van de operatie. De communicatie was helder en effectief, waardoor een gecoördineerde aanpak mogelijk was.

De inzet van de gepantserde voertuigen toonde de professionaliteit en de voorbereiding van Defensie op dit soort situaties. De brandweer heeft continu de situatie gemonitord en de strategie aangepast op basis van de veranderende omstandigheden. Het nablussen zal nog enkele dagen duren, waarbij de brandweer zich richt op het volledig doven van alle brandhaarden en het voorkomen van herontbranding. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld en er is een onderzoek ingesteld door de Koninklijke Marechaussee.

Dit onderzoek kan echter pas volledig worden afgerond nadat de brandweer haar werkzaamheden heeft voltooid en het terrein veilig is verklaard. De Marechaussee zal getuigen horen, de oefeningen die op het moment van de brand plaatsvonden nader onderzoeken en controleren of alle veiligheidsprotocollen correct zijn nageleefd.

Een woordvoerder van de Marechaussee benadrukte tegenover de NOS dat het van belang is om een grondig onderzoek te doen om te achterhalen wat er precies is gebeurd en om te voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt. De focus ligt daarbij niet alleen op de directe oorzaak van de brand, maar ook op de procedures en de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Er wordt gekeken naar de aanmelding van de oefening, de risico-inventarisatie en de maatregelen die zijn genomen om de risico's te minimaliseren. De uitkomst van het onderzoek zal worden gebruikt om de veiligheidsprotocollen te evalueren en indien nodig aan te passen. De Marechaussee werkt nauw samen met Defensie en de brandweer om alle relevante informatie te verzamelen en een compleet beeld van de gebeurtenissen te krijgen.

Het is van groot belang dat de oorzaak van de brand wordt achterhaald, niet alleen om de verantwoordelijkheid vast te stellen, maar ook om lessen te trekken en de veiligheid op militaire oefenterreinen te verbeteren





