Brandweer Brabant onder druk door gelijktijdige branden: 'We komen aan onze grenzen'

De brandweer in Brabant stond donderdag onder grote druk door meerdere gelijktijdige branden. Brandweerman Paul van Dooren vertelt over de uitdagingen en de cruciale rol van vrijwilligers in het bestrijden van de branden.

De hevigheid van de branden die donderdag op verschillende locaties in Brabant woedden, toont aan hoe groot de druk op de brandweer kan worden wanneer er meerdere noodsituaties tegelijk optreden.

Paul van Dooren, een ervaren brandweerman, benadrukt dat de situatie donderdag weliswaar niet uit de hand liep, maar dat de belasting voor de brandweerkorpsen duidelijk voelbaar was. Het was een dag vol uitdagingen, waarbij de brandweer op volle kracht moest werken om de situatie onder controle te houden. Volgens Van Dooren was het een kwestie van tijd voordat de capaciteit aan zijn grenzen zou komen.

Het was een dag met veel actie, waarbij de brandweer in verschillende regio’s massaal werd opgeroepen. In Oirschot waren bijvoorbeeld zo’n 130 brandweermensen actief, later aangevuld door nog eens tientallen collega’s. De brand op de Oirschotse Heide, waar Van Dooren zelf aanwezig was, was bijzonder moeilijk te bestrijden. De omstandigheden waren extreem, met veel hitte, sterke wind en droogte, waardoor de vlammen steeds opnieuw opvlamden.

De brandweerlieden moesten zware slangen verplaatsen en werkten onder zware omstandigheden. Het was een dag die volgens Van Dooren duidelijk maakte hoe cruciaal het is om snel en met veel middelen ter plaatse te zijn. Door snel te handelen, kunnen kleinere branden worden beperkt, wat de druk op de brandweer vermindert. Een belangrijk deel van deze inzet wordt geleverd door vrijwilligers, die flexibel zijn en altijd klaarstaan om te helpen.

Deze vrijwilligers hebben vaak een eigen baan, maar worden gesteund door hun werkgevers om te kunnen helpen. Dit toont aan hoe betrokken iedereen is bij het werk van de brandweer. Toch is er ook een kwetsbare kant, omdat de vrijwilligers hun eigen werk moeten blijven doen en niet altijd allemaal beschikbaar zijn. In situaties waarin er meerdere branden of incidenten tegelijkertijd plaatsvinden, kan de brandweer aan zijn grenzen komen.

Ondanks de druk blijft de motivatie onder de brandweermensen hoog. Er heerst veel enthousiasme om goed werk te leveren. Bijna alle brandweerposten in de regio hebben donderdag bijgedragen aan het bestrijden van de branden. De situatie donderdag laat zien hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op extreme situaties en hoe cruciaal de inzet van zowel beroeps- als vrijwilligersbrandweerlieden is.

Het is een herinnering aan de kwetsbaarheid van het systeem, maar ook aan de toewijding van de mensen die ervoor zorgen dat de veiligheid in de regio wordt gewaarborgd





Live: Brabant geteisterd door natuurbranden, brandweer krijgt Europese hulpBrabant werd geteisterd door natuurbranden donderdag. Op de Oirschotse Heide brak een zeer grote brand uit op militair oefenterrein. Er is ook brand uitgebroken op een militair oefenterrein nét over de Brabantse grens in Weert, dichtbij Budel. De brandweer zal de nacht van donderdag op vrijdag nog druk bezig zijn met blussen.

