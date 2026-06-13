Brandweer blust uitslaande brand in woning Enkhuizen

Een woning in Enkhuizen is vanmorgen in brand gevlogen. De brandweer is snel ter plaatse gekomen en heeft het vuur onder controle gekregen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor medische hulp.

Bij een uitslaande brand in een woning in Enkhuizen is vanmorgen een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is inmiddels geblust.

De brand brak iets voor 7.00 uur uit bij een woning aan de Zuider Havendijk. De directe buren werden opgeroepen om hun woning te verlaten. Vanwege het risico op het overslaan van de brand is er grootschalig ingezet. Meerdere brandweerwagens en een hoogwerker zijn opgeroepen voor het bestrijden van het vuur.

De veiligheidsregio laat weten dat de bewoner zelfstandig uit de woning kwam. Wel heeft het slachtoffer rook ingeademd. De bewoner is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische hulp. Het vuur is onder controle.

De brandweer is nog enige tijd in de straat aanwezig voor het controleren van de woning en de naastgelegen woningen. Daarna zal ook de schade worden bekeken. Door de brand is de stroom afgesloten. Hierdoor hebben tientallen huishoudens tijdelijk geen stroom. Liander verwacht dat dit rond 10.45 uur weer wordt geleverd





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