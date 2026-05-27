Brandstofboete op leaseauto's vanaf 2027: werkgevers vrezen forse kosten

Vanaf 2027 wordt het leasen van brandstof- en hybride auto's duurder door een nieuwe heffing. Kleine en middelgrote bedrijven raken in de knel door het overvolle stroomnet. Leasemaatschappijen zien wel een versnelling naar elektrisch rijden.

Vanaf 1 januari 2027 wordt het leasen van een brandstofauto of hybride bedrijfswagen aanzienlijk duurder voor werkgevers. De overheid voert een zogeheten 'pseudo-eindheffing' in, die in de volksmond al snel de 'brandstofboete' wordt genoemd.

Deze maatregel moet de overstap naar elektrisch rijden versnellen. Werkgevers die een niet-volledig elektrische auto aan een werknemer ter beschikking stellen, betalen een maandelijkse heffing van 1% van de cataloguswaarde. Voor een auto van 35.000 euro komt dat neer op 350 euro per maand. De werkgever mag dit bedrag niet doorberekenen aan de werknemer.

De heffing geldt voor nieuwe leasecontracten die vanaf 1 januari 2027 worden afgesloten. Bestaande contracten komen pas onder de heffing te vallen vanaf 17 september 2030, exact vijf jaar na de aankondiging op Prinsjesdag 2025. De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) uit grote zorgen over de invoering. Voorzitter Renate Hemerik spreekt van onrust en onzekerheid bij werkgevers.

Vooral kleine en middelgrote bedrijven worden getroffen, omdat zij vaak nog geen elektrisch wagenpark hebben. Grote bedrijven hebben de overstap naar elektrisch vaak al gemaakt; uit onderzoek van de VNA blijkt dat werknemers daar vaak alleen nog elektrische auto's kunnen bestellen. Bij kleinere bedrijven is het aandeel benzineauto's nog aanzienlijk. Hemerik wijst op een bijkomend probleem: het overvolle stroomnet.

Op steeds meer locaties kunnen bedrijven geen zwaardere aansluiting krijgen, waardoor ze geen laadpleinen kunnen uitbreiden. Het gelijktijdig invoeren van een fiscale boete terwijl de infrastructuur achterblijft, zorgt voor een enorme spanning. De VNA pleit daarom voor afschaffing van de heffing. Leasemaatschappij Athlon ziet de heffing juist als een versneller van de transitie.

Verkoop- en marketingdirecteur Willemijne de Wit meldt dat vooral kleine bedrijven met minder dan tien leaseauto's sinds de aankondiging vaker voor elektrisch kiezen. Voor de aankondiging was 41% van hun bestellingen elektrisch, na de aankondiging steeg dat naar 51%. Bij middelgrote bedrijven (10 tot 200 leaseauto's) bleef het elektrische aandeel stabiel rond 60%, terwijl grote bedrijven al van 83% naar 90% gingen. Benzineleaseauto's worden nog besteld, maar de keuze wordt kritischer bekeken.

Van alle zakelijke leaseauto's eind 2025 was slechts 43% volledig elektrisch. Ook Ayvens (voorheen Leaseplan) ziet dat vooral kleinere organisaties en bedrijven met werknemers die veel onderweg zijn, nog voor brandstof kiezen. Klanten passen hun contractduur aan: ze kiezen vaker voor kortere looptijden om de heffing op bestaande contracten vanaf 2030 te mijden. Een ander punt van zorg is de regeling voor tijdelijk vervoer.

Als een elektrische auto defect raakt en de werknemer krijgt een vervangende benzineauto, moet de werkgever voor die ene dag al de volledige maandheffing betalen. Ayvens-directeur Sander Pleij pleit sterk voor een uitzondering, bijvoorbeeld bij reparatie en onderhoud. Ook de Tweede Kamer steunt dit: eind maart werd een motie aangenomen die het kabinet oproept om een uitzondering te maken. Het kabinet bestudeert nu de mogelijkheden.

De komende jaren zal blijken of de heffing de gewenste versnelling richting elektrisch rijden oplevert, of dat de knelpunten in het stroomnet de transitie frustreren





